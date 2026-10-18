Entregador é encontrado morto em campo de futebol na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um entregador de comida, de 42 anos, foi encontrado morto no campo de futebol do Terrestre, no Bairro Vale das Amendoeiras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (18/10). A vítima tinha ferimentos na cabeça e no tórax e, próximo ao corpo, foi encontrada uma estaca de madeira com sangue – possivelmente usada no crime.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem tinha ferimentos na cabeça e no tórax, com muito sangue na cabeça e aparentemente já sem vida. A ocorrência foi por volta das 7h, depois que uma pessoa informou aos policiais haver um homem caído e machucado próximo aos vestiários do campo de futebol. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou a morte.

Conforme a PM, também foi encontrado um celular com a vítima, que recebeu uma ligação do irmão no momento em que os policiais chegaram. Em contato com o parente, os policiais falaram sobre o crime e questionaram se haveria algum suspeito.

O irmão do entregador relatou que o homem já havia sido preso por problemas com a ex-mulher, mas não especificou o tipo de problema. O irmão relatou que não conhece nenhuma desavença que a vítima possa ter. Os policiais, então, fizeram ronda na região, mas não identificaram nenhum suspeito.

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Até o fechamento da ocorrência, ninguém foi preso. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil (PC), que esteve no local com a perícia e levou o corpo para o Instituto Médico-Legal André Roquette (Imlar), em Belo Horizonte.

