Trem bate em carro e deixa um morto e motorista em estado grave em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O passageiro de um carro morreu e o motorista foi socorrido em estado grave depois de terem o veículo atingido por um trem na tarde deste domingo (18/10). O acidente ocorreu nas proximidades da Avenida Francisco Valadares, no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor de um Chevrolet Corsa estava em estado grave, com politraumatismos. Já o passageiro teve fratura na pelve e apresentava sinais de choque hipovolêmico, quando o paciente perde muito sangue.

Ambos os homens, retidos no carro, foram retirados do automóvel pelos militares, que iniciaram o atendimento pré-hospitalar ainda no local. O condutor foi encaminhado pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital.

No entanto, o passageiro teve uma parada cardiorrespiratória, houve uma tentativa de reanimação, mas acabou morrendo. Familiares das vítimas foram ao local do acidente e passaram mal, devido ao abalo emocional. Outra ambulância foi acionada para atendê-los.

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O condutor do trem também ficou em choque, mas não teve lesões aparentes e recusou atendimento médico. As polícias Militar (PM) e Civil (PC) também compareceram ao local. A perícia foi realizada e a cena liberada.