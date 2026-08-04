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ORIENTAÇÃO PÚBLICA

Passageiros do Trem da Vale ganham atendimento jurídico gratuito da DPMG

Ação "Nos Trilhos da Cidadania" comemora os 50 anos do órgão tirando dúvidas dos viajantes no trajeto entre BH e Aimorés

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
04/08/2026 17:14

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Trem da Estrada de Ferro Vitória a Minas
Trem da Estrada de Ferro Vitória a Minas crédito: Reprodução/Marcus Orlandi de Simoni

Quem estiver viajando no trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) nos próximos dias 6 e 7 de agosto poderá resolver pendências legais e tirar dúvidas de graça. A iniciativa "Nos Trilhos da Cidadania", realizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) em parceria com a Vale, celebra os 50 anos do órgão levando advogados públicos diretamente para dentro dos vagões.

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A ideia do projeto é aproveitar o tempo da viagem para ajudar quem precisa resolver problemas do dia a dia ou não tem tempo de ir a um atendimento presencial na sua cidade.

Como funciona e o que pode ser resolvido

A equipe da Defensoria estará concentrada no último vagão do trem, pronta para conversar com os passageiros e orientar sobre as mais diversas situações cotidianas.

Durante a viagem, quem estiver a bordo pode tirar dúvidas e dar encaminhamento a assuntos de família - como pedidos de pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcio e teste de paternidade -, além de receber ajuda para resolver problemas de consumo, como cobranças indevidas, contas abusivas ou divergências em contratos.

A ação também auxilia na emissão da segunda via de documentos essenciais, como certidões de nascimento, casamento e óbito, e oferece suporte em questões de saúde, processos criminais, execução penal e na defesa dos direitos de idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. A prioridade da equipe é incentivar a conciliação, ajudando a resolver conflitos de forma amigável e rápida antes que eles virem um processo demorado na Justiça.

Para receber o atendimento, basta se dirigir ao vagão indicado levando um documento com foto (RG/CPF), comprovante de endereço e, se houver, papéis relativos ao problema (como contas, contratos ou certidões).

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Serviço

  • Projeto: Estação Defensoria
  • Ação: atendimento e orientações jurídicas gratuitas no Trem da Vale
  • Datas: 6 e 7 de agosto
  • Local: Estrada de Ferro Vitória a Minas, no trajeto entre Belo Horizonte e Aimorés, ida e volta
  • Atendimento: último vagão do trem
  • Áreas: cível, consumidor, saúde, família e sucessões, criminal e execução penal, direitos da criança e do adolescente e direitos da pessoa idosa 

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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