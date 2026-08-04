Réu, indiciado, condenado: entenda a diferença entre os termos

Entender a diferença entre os termos indiciado, réu e condenado facilita o acompanhamento do noticiário policial e jurídico no Brasil. Embora possam parecer sinônimos para o público geral, cada palavra representa uma fase de um processo criminal, desde a investigação inicial até a decisão final da Justiça. A confusão pode levar a interpretações equivocadas sobre a situação de uma pessoa perante a lei.

Em todas essas fases prevalece o princípio da presunção de inocência, garantido pela Constituição. Isso significa que ninguém pode ser considerado culpado até que a sentença condenatória se torne definitiva, ou seja, sem possibilidade de novos recursos.

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Essas etapas marcam a evolução de uma apuração, indicando o nível de envolvimento e a situação legal do indivíduo em cada momento. Conhecer o significado de cada termo ajuda a compreender em que ponto está uma ação penal e quais são os próximos passos previstos no sistema judiciário brasileiro.

O que significa ser indiciado?

Uma pessoa é considerada indiciada quando a polícia, durante um inquérito, reúne indícios suficientes de que ela pode ter cometido um crime. Essa é a primeira etapa formal da apuração, concluída pela autoridade policial, que então envia um relatório sobre o caso ao Ministério Público para análise e providências.

O indiciamento, portanto, representa a conclusão de que há elementos que apontam para a autoria do delito. Contudo, ser indiciado ainda não significa que a pessoa será processada ou julgada, apenas que a polícia a considera a principal suspeita.

Qual a diferença entre indiciado e réu?

Um indiciado se torna réu quando o Ministério Público (MP) concorda com as conclusões do inquérito policial e apresenta uma denúncia formal à Justiça. Se o juiz responsável pelo caso aceitar essa denúncia, a ação penal é oficialmente iniciada e o indivíduo passa a responder ao processo judicial na condição de réu.

A partir desse momento, a pessoa deixa de ser apenas uma suspeita em uma investigação e passa a ser parte de um processo na Justiça. Como réu, ela terá o direito de apresentar sua defesa, arrolar testemunhas e produzir provas para contestar a acusação feita pelo MP.

Quando uma pessoa se torna condenada?

A condenação ocorre quando, ao final do processo, o juiz profere sentença declarando o réu culpado pelo crime. Contudo, pela presunção de inocência prevista na Constituição, a pessoa só é considerada legalmente culpada após a sentença transitar em julgado, ou seja, quando não existem mais possibilidades de apresentar recursos contra a decisão.

As etapas do processo criminal

Para simplificar, o caminho que uma pessoa percorre em um processo criminal geralmente segue uma ordem clara, com cada termo definindo um estágio específico:

Investigado ou suspeito: é a fase inicial, quando a polícia apura um crime e ainda não há uma acusação formal contra ninguém.

Indiciado: ocorre quando a investigação policial aponta um indivíduo como o provável autor do crime.

Denunciado: é o momento em que o Ministério Público formaliza a acusação perante a Justiça.

Réu: acontece após o juiz aceitar a denúncia, dando início ao processo judicial.

Condenado: é o status de quem recebeu uma sentença condenatória. A culpa, no entanto, só se torna definitiva após o trânsito em julgado da decisão, quando não há mais possibilidade de recurso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria