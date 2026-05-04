Como funciona na prática o trabalho de um advogado de defesa criminal

O trabalho de um advogado de defesa criminal vai muito além das cenas dramáticas de tribunais popularizadas pelo cinema e pela televisão. Na prática, a rotina desses profissionais envolve uma minuciosa análise de processos, investigação paralela e uma profunda compreensão da lei para garantir que os direitos de um acusado sejam respeitados, independentemente da natureza do crime.

A atuação começa logo após a prisão ou a instauração de um inquérito. O primeiro passo é entender detalhadamente a versão dos fatos do cliente e analisar todas as provas que a acusação reuniu. Essa fase inicial é crucial para identificar falhas no processo investigativo, como coletas de evidências feitas de forma ilegal ou depoimentos contraditórios.

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Com base nessas informações, o advogado traça a estratégia de defesa. O objetivo nem sempre é provar a inocência, mas assegurar que a lei seja aplicada corretamente e que a pena, se houver, seja justa. Muitas vezes, o trabalho se concentra em questionar a validade das provas ou apresentar argumentos para reduzir a acusação para um crime menos grave.

Da investigação ao plenário

Antes mesmo de um caso chegar ao juiz, o advogado de defesa realiza seu próprio levantamento. Isso pode incluir a busca por novas testemunhas, a solicitação de perícias independentes e a reconstrução dos acontecimentos para encontrar pontos que a investigação oficial deixou passar. É uma fase de bastidores, que exige dedicação e um olhar crítico.

No tribunal, o papel do defensor é apresentar sua tese de forma clara e convincente. Durante as audiências, ele interroga testemunhas de acusação, buscando inconsistências em seus relatos, e apresenta as testemunhas de defesa para fortalecer sua argumentação. Todo o esforço é direcionado para criar uma dúvida razoável na mente do julgador ou dos jurados.

Entre as principais ferramentas de um advogado criminalista, destacam-se:

Habeas Corpus: usado para garantir a liberdade de alguém que foi preso ilegalmente ou que está em risco de sofrer tal violência.

Recursos: caso o cliente seja condenado, o advogado pode recorrer a instâncias superiores para tentar reverter ou modificar a decisão.

Acordos de não persecução penal: em alguns casos, é possível negociar com o Ministério Público para evitar que o processo avance, mediante o cumprimento de certas condições.

O trabalho de defesa criminal é fundamental para o equilíbrio da Justiça. Ele assegura que toda pessoa, não importa a acusação que enfrente, tenha direito a um julgamento justo e a uma defesa técnica qualificada, pilares essenciais de um Estado democrático de direito.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.