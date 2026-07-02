A avaliação da sanidade mental de um réu é crucial para determinar sua responsabilidade criminal e o futuro do processo no sistema de justiça.

A alegação de que um réu não possuía plena consciência de seus atos no momento de um crime é uma questão complexa no direito penal brasileiro. Essa alegação, por si só, não anula a acusação, mas dá início a um procedimento específico para verificar a saúde mental do acusado e determinar sua responsabilidade criminal.

Quando a defesa de um réu argumenta que ele não tinha plena consciência de seus atos, é aberto um procedimento chamado “incidente de sanidade mental”. O processo judicial principal fica suspenso até que essa questão seja resolvida. O objetivo é determinar se a pessoa era, na data do crime, capaz de entender o que estava fazendo e as consequências de suas ações.

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Como funciona a avaliação de sanidade mental?

A análise é conduzida por peritos psiquiatras designados pela Justiça. O processo geralmente envolve entrevistas com o acusado, análise de seu histórico de vida e, se houver, de tratamentos médicos anteriores. Familiares e testemunhas também podem ser ouvidos para compor um quadro completo da condição do réu.

Essa avaliação resulta em um laudo técnico. O documento não diz se a pessoa é inocente ou culpada, mas aponta se ela pode ser considerada imputável, semi-imputável ou inimputável. O juiz utiliza essa informação para guiar sua decisão, mas não é obrigado a seguir o laudo à risca, podendo solicitar novas perícias se julgar necessário.

O que acontece após o resultado?

Os desdobramentos variam conforme a conclusão da perícia psiquiátrica forense. Existem três cenários principais previstos no Código Penal brasileiro:

Imputável: se o laudo aponta que a pessoa tinha plena capacidade de entender seus atos, ela responde criminalmente pelo que fez. O processo segue o curso normal e, se condenada, ela cumprirá pena em um presídio comum.

Semi-imputável: ocorre quando o réu possuía uma capacidade de entendimento reduzida, mas não totalmente ausente. Nesse caso, ele ainda é condenado, mas a pena pode ser diminuída. Além da pena, pode ser determinado um tratamento psiquiátrico.

Inimputável: é a conclusão de que a pessoa era inteiramente incapaz de compreender a ilegalidade de seu ato. Aqui, ela não é condenada a uma pena de prisão, mas recebe uma “medida de segurança”. Essa medida consiste em internação em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, onde permanecerá até que sua periculosidade seja considerada cessada por novas avaliações médicas periódicas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.