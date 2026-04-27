Prisão preventiva, temporária e em flagrante: entenda a diferença

No sistema de justiça brasileiro, nem toda prisão é igual. Entender a diferença entre prisão em flagrante, temporária e preventiva é fundamental para acompanhar o noticiário e compreender as decisões judiciais. Cada uma delas possui uma finalidade específica e só pode ser aplicada em contextos bem definidos por lei, seja durante a investigação de um crime ou para garantir a ordem pública.

Essas modalidades de prisão não representam uma condenação definitiva, mas sim medidas tomadas antes do julgamento final de um processo criminal. Enquanto uma acontece no calor do momento, as outras exigem uma ordem judicial baseada em fortes indícios.

Leia Mais

Prisão em flagrante

A prisão em flagrante ocorre quando uma pessoa é surpreendida cometendo um crime ou logo após a sua prática. É uma medida imediata que não precisa de autorização prévia de um juiz, pois a situação de crime é evidente. Isso pode acontecer também se a pessoa for perseguida logo após o ato ou encontrada com instrumentos ou objetos que indiquem sua participação.

Após a detenção, a pessoa deve ser apresentada a um juiz no prazo máximo de 24 horas a contar da prisão, na chamada audiência de custódia. Nessa audiência, o juiz avalia a legalidade da prisão e decide se o suspeito poderá responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares, ou se a prisão será convertida em temporária ou preventiva.

Prisão temporária

A prisão temporária, por sua vez, só pode ser decretada por um juiz durante a fase de investigação do inquérito policial e apenas para um rol taxativo de crimes previstos em lei. Seu principal objetivo é permitir que a polícia colete provas essenciais que poderiam ser destruídas ou alteradas caso o suspeito estivesse em liberdade. Ela é aplicada quando a presença do investigado é considerada imprescindível para as apurações.

Este tipo de prisão tem um prazo de validade definido: geralmente cinco dias para crimes comuns, prorrogáveis por mais cinco. Em casos de crimes hediondos, como homicídio qualificado e estupro, o prazo é de 30 dias, podendo ser estendido por igual período.

Prisão preventiva

A prisão preventiva é a medida mais severa entre as três. Ela não tem prazo máximo de duração e pode ser determinada pelo juiz em qualquer fase da investigação ou do processo criminal. Seu objetivo é proteger a ordem pública, evitar que o réu fuja, impeça a produção de provas ou volte a cometer crimes.

Para que seja decretada, é preciso que existam provas da existência do crime e indícios suficientes de que o acusado é o autor. Diferente da temporária, que serve à investigação, a preventiva funciona como uma garantia para o andamento do processo e a segurança da sociedade até o julgamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.