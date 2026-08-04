Com vento e água: sessões de 'A Odisseia' viralizam pelo excesso de realismo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo de uma sessão de cinema de ‘A Odisseia’, novo filme de Christopher Nolan, está chamando atenção nas redes sociais. As imagens mostram as cadeiras balançando, com rajadas de vento e de água atingindo os espectadores. O formato, chamado 4DX, se tornou sensação nas redes sociais, por criar uma experiência tão imersiva que muitos afirmam ter "viajado com Odisseu".

Lançado em julho de 2026, o épico acompanha a jornada do herói grego na longa tentativa de retornar para casa após a Guerra de Troia. Nas salas 4DX, a aventura ganha efeitos físicos sincronizados com cada momento da narrativa.

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Enquanto o navio enfrenta ondas gigantes, as poltronas balançam e vibram. Durante as tempestades, rajadas de vento, borrifos de água, fumaça e neblina invadem o ambiente. Em cenas de combate, impactos nas costas e movimentos bruscos fazem parte da experiência.

A cena, claro, rendeu comentários divertidos nas redes sociais. "Alguém no cinema acabou sendo devorado durante a cena do ciclope; foi uma loucura”, brincou um perfil.

"Saindo do cinema com uma lesão nova”, disse outro. "Não dá para comer nem relaxar; você vira um personagem do filme”, observou um terceiro.

Como funciona o 4DX?

Criada em 2009 pela empresa sul-coreana CJ 4DPLEX, a tecnologia 4DX combina projeção tradicional com poltronas motorizadas e diversos efeitos ambientais.

Além de inclinarem para frente e para trás, as cadeiras podem subir, descer, girar, tremer e vibrar em perfeita sincronia com o que acontece na tela. Dependendo do cinema, o público também pode sentir vento, respingos de água, fumaça, neblina, aromas, neve artificial, luzes estroboscópicas e até jatos de ar próximos à cabeça.

Quem não gosta de se molhar pode desativar individualmente apenas o efeito de água. Já os movimentos das poltronas fazem parte da programação e não podem ser desligados.

Segundo a empresa responsável pela tecnologia, os efeitos não são automáticos. Equipes passam semanas programando cada sessão, muitas vezes quadro a quadro, para sincronizar cada vibração e movimento ao filme.

"Se as poltronas estiverem se movendo durante as duas horas inteiras de um filme, acho que não aproveitamos ao máximo o que o 4DX tem a oferecer. Queremos garantir que seja a cena certa e que faça sentido quando usarmos efeitos específicos", explicou Paul Kim, executivo da CJ 4DPLEX, à revista Variety.

Em “A Odisseia”, os programadores tiveram bastante material para explorar. As cenas marítimas fazem as cadeiras simularem o balanço dos navios, enquanto tempestades trazem vento e água para dentro da sala. Flechas parecem passar próximas ao público graças aos jatos de ar, e cenas de luta provocam movimentos intensos e impactos físicos.

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Há salas 4DX em Belo Horizonte?

Apesar da repercussão, Belo Horizonte não possui salas 4DX em funcionamento. Existem algumas salas com essa tecnologia, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará.