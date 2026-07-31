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Central na trama de ‘A Odisseia’, Ilha de Ítaca é real, preserva mistérios e atrai pesquisadores

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Redação Flipar
  • A ilha realmente faz parte do arquipélago das Jônicas, na Grécia, e possui uma longa história de ocupação, mas apresenta diferenças em relação às descrições presentes no poema, como seu relevo predominantemente montanhoso.
    A ilha realmente faz parte do arquipélago das Jônicas, na Grécia, e possui uma longa história de ocupação, mas apresenta diferenças em relação às descrições presentes no poema, como seu relevo predominantemente montanhoso. Foto: Apostolos Zafeiriou/Unsplash
  • Apesar dessas divergências, a maior parte dos pesquisadores identifica a ilha atual como a mesma mencionada na obra, atribuindo as inconsistências à tradição oral ou à liberdade criativa do autor. A ligação entre o local e o épico atravessou gerações.
    Apesar dessas divergências, a maior parte dos pesquisadores identifica a ilha atual como a mesma mencionada na obra, atribuindo as inconsistências à tradição oral ou à liberdade criativa do autor. A ligação entre o local e o épico atravessou gerações. Foto: Pexels/Denys Gromov
  • Apesar do tamanho modesto, a Ilha de Ítaca reúne paisagens montanhosas, enseadas de águas cristalinas, pequenas vilas e praias tranquilas que atraem visitantes em busca de natureza e história. A capital, Vathy, se destaca pelo porto cercado por colinas e pelas construções de estilo tradicional.
    Apesar do tamanho modesto, a Ilha de Ítaca reúne paisagens montanhosas, enseadas de águas cristalinas, pequenas vilas e praias tranquilas que atraem visitantes em busca de natureza e história. A capital, Vathy, se destaca pelo porto cercado por colinas e pelas construções de estilo tradicional. Foto: Pexels/Denys Gromov
  • Com aproximadamente 3.600 habitantes, Ítaca também preserva sítios arqueológicos, igrejas antigas e museus que ajudam a contar seu passado. A economia local depende principalmente do turismo, da pesca e do cultivo de oliveiras. Entre as praias mais famosas estão Gidaki, Filiatro e Sarakiniko.
    Com aproximadamente 3.600 habitantes, Ítaca também preserva sítios arqueológicos, igrejas antigas e museus que ajudam a contar seu passado. A economia local depende principalmente do turismo, da pesca e do cultivo de oliveiras. Entre as praias mais famosas estão Gidaki, Filiatro e Sarakiniko. Foto: Reprodução/YouTube
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