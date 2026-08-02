Homem leva amigos escondidos em 'cavalo de Troia' para ver 'A odisseia'
Jovem construiu estrutura para esconder colegas e assistir ao filme; plano quase deu certo e divertiu até os seguranças do cinema
compartilheSIGA
O influenciador Juliano N. Hodges viralizou nas redes sociais ao tentar uma entrada inusitada no cinema: esconder dois amigos dentro de um "cavalo de Troia" para assistir ao filme "A odisseia". A brincadeira faz referência à famosa estratégia militar de Odisseu para vencer a Guerra de Troia, mencionada no poema épico de Homero e retratada nas telonas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para executar o plano, Hodges construiu um carrinho em formato de cavalo, grande o suficiente para abrigar dois colegas. Vestido como um guerreiro grego, ele percorreu as ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, puxando a estrutura, enquanto câmeras registravam a ação por fora e a reação dos amigos do lado de dentro.
- Saiba o que especialistas na ‘Odisseia’ pensam sobre o filme de Nolan
- Filmagem de 'A odisseia' envolveu câmeras de 300kg e sistema de espelhos
- O cinema de Nolan: de 'Batman' a 'A odisseia', por que o diretor é um dos mais geniais do século
Plano quase perfeito
Na primeira tentativa, o grupo foi impedido de entrar no cinema ainda na calçada. Na segunda, Hodges conseguiu passar pela bilheteria apresentando um único ingresso junto com o seu cavalo de madeira.
Leia Mais
O sucesso, porém, durou pouco. Ao correr em direção à sala de exibição, o influenciador fez uma curva brusca, e o carrinho tombou, revelando os dois amigos escondidos no saguão do cinema.
Após a descoberta, os funcionários do local reagiram com bom humor. Um segurança elogiou a criatividade com um "bom trabalho". Uma atendente, ao saber que havia apenas um ingresso para três pessoas, riu e comentou: "Eu respeito isso."
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A brincadeira faz referência ao episódio da mitologia grega narrado na obra de Homero. Na história, soldados gregos se escondem em um cavalo de madeira para invadir a cidade de Troia. O filme que o grupo tentava assistir é uma adaptação do poema clássico, que conta a história do herói Odisseu após a Guerra de Troia, dirigido por Christopher Nolan.