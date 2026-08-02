Homem leva amigos escondidos em 'cavalo de Troia' para ver 'A odisseia'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O influenciador Juliano N. Hodges viralizou nas redes sociais ao tentar uma entrada inusitada no cinema: esconder dois amigos dentro de um "cavalo de Troia" para assistir ao filme "A odisseia". A brincadeira faz referência à famosa estratégia militar de Odisseu para vencer a Guerra de Troia, mencionada no poema épico de Homero e retratada nas telonas.

Para executar o plano, Hodges construiu um carrinho em formato de cavalo, grande o suficiente para abrigar dois colegas. Vestido como um guerreiro grego, ele percorreu as ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, puxando a estrutura, enquanto câmeras registravam a ação por fora e a reação dos amigos do lado de dentro.

Plano quase perfeito

Na primeira tentativa, o grupo foi impedido de entrar no cinema ainda na calçada. Na segunda, Hodges conseguiu passar pela bilheteria apresentando um único ingresso junto com o seu cavalo de madeira.

O sucesso, porém, durou pouco. Ao correr em direção à sala de exibição, o influenciador fez uma curva brusca, e o carrinho tombou, revelando os dois amigos escondidos no saguão do cinema.

Após a descoberta, os funcionários do local reagiram com bom humor. Um segurança elogiou a criatividade com um "bom trabalho". Uma atendente, ao saber que havia apenas um ingresso para três pessoas, riu e comentou: "Eu respeito isso."

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A brincadeira faz referência ao episódio da mitologia grega narrado na obra de Homero. Na história, soldados gregos se escondem em um cavalo de madeira para invadir a cidade de Troia. O filme que o grupo tentava assistir é uma adaptação do poema clássico, que conta a história do herói Odisseu após a Guerra de Troia, dirigido por Christopher Nolan.