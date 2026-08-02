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ESCONDERIJO MITOLÓGICO

Homem leva amigos escondidos em 'cavalo de Troia' para ver 'A odisseia'

Jovem construiu estrutura para esconder colegas e assistir ao filme; plano quase deu certo e divertiu até os seguranças do cinema

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/08/2026 12:37 - atualizado em 02/08/2026 13:06

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Homem leva amigos escondidos em Cavalo de Troia para ver 'A Odisseia'
Influenciador Juliano N. Hodges tenta entrar em cinema com Cavalo de Troia para assistir ao filme "A Odisseia" crédito: Redes sociais

O influenciador Juliano N. Hodges viralizou nas redes sociais ao tentar uma entrada inusitada no cinema: esconder dois amigos dentro de um "cavalo de Troia" para assistir ao filme "A odisseia". A brincadeira faz referência à famosa estratégia militar de Odisseu para vencer a Guerra de Troia, mencionada no poema épico de Homero e retratada nas telonas.

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Para executar o plano, Hodges construiu um carrinho em formato de cavalo, grande o suficiente para abrigar dois colegas. Vestido como um guerreiro grego, ele percorreu as ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, puxando a estrutura, enquanto câmeras registravam a ação por fora e a reação dos amigos do lado de dentro.

Plano quase perfeito

Na primeira tentativa, o grupo foi impedido de entrar no cinema ainda na calçada. Na segunda, Hodges conseguiu passar pela bilheteria apresentando um único ingresso junto com o seu cavalo de madeira.

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O sucesso, porém, durou pouco. Ao correr em direção à sala de exibição, o influenciador fez uma curva brusca, e o carrinho tombou, revelando os dois amigos escondidos no saguão do cinema.

Após a descoberta, os funcionários do local reagiram com bom humor. Um segurança elogiou a criatividade com um "bom trabalho". Uma atendente, ao saber que havia apenas um ingresso para três pessoas, riu e comentou: "Eu respeito isso."

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A brincadeira faz referência ao episódio da mitologia grega narrado na obra de Homero. Na história, soldados gregos se escondem em um cavalo de madeira para invadir a cidade de Troia. O filme que o grupo tentava assistir é uma adaptação do poema clássico, que conta a história do herói Odisseu após a Guerra de Troia, dirigido por Christopher Nolan.

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