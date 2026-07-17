Filmagem de 'A Odisseia' envolveu câmeras de 300kg e sistema de espelhos

Christopher Nolan transformou "A Odisseia" em um marco tecnológico do cinema. Além do elenco estrelado, a adaptação do clássico de Homero, em cartaz nos cinemas, chama a atenção pela forma como foi produzida. Rodado integralmente em IMAX 1570, o longa exigiu soluções inéditas para contornar limitações das câmeras e preservar a experiência idealizada pelo diretor.

O formato IMAX 1570 faz referência à película de 70 milímetros com 15 perfurações por quadro. Considerado o sistema de maior resolução disponível no cinema atual, ele é tão exclusivo que apenas 41 salas em todo o mundo conseguem exibi-lo com as dimensões originais da imagem idealizadas por Nolan. Nenhuma delas no Brasil.

Filmar uma produção de quase três horas nesse formato, porém, não foi tarefa simples. As câmeras IMAX pesam cerca de 180 quilos e os rolos de película precisam ser substituídos a cada três minutos. Ao todo, a produção consumiu 609 mil metros de filme, um material que custou cerca de US$ 3 milhões do orçamento total estimado em US$ 250 milhões.

Outro obstáculo era o ruído das câmeras, que inviabilizava a captação dos diálogos durante as filmagens. Na prática, filmar "A Odisseia" inteiramente nesse formato obrigaria todo o elenco a dublar as falas em estúdio.

Para resolver o problema, Christopher Nolan, ao lado do diretor de fotografia Hoyte van Hoytema e do engenheiro de som Willie D. Burton, desenvolveu um equipamento de 120 quilos para envolver as câmeras e abafar o ruído.

O dispositivo, conhecido como blimp, virou uma presença constante no set. "Acho que todo mundo teve uma relação diferente com ele. Eu pensava nele como se fosse um grande gigante amigável", disse Anne Hathaway, intérprete de Penélope no longa, ao site Collider.

A solução funcionou, mas também trouxe um novo desafio. Como o blimp aumentava o tamanho da câmera, os atores já não conseguiam ficar próximos da lente durante as cenas intercaladas de diálogo, comprometendo a direção correta do olhar entre os personagens.

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O problema foi resolvido com um sistema de espelhos, que permitia aos atores enxergar o parceiro de cena por meio do reflexo, mesmo quando estavam posicionados em outro ponto do set. "O que é incrível nisso é que foi tão maravilhosamente projetado que nenhum de nós sentiu que estava comprometendo a atuação. Todas as nossas memórias são: 'não, eu estava apenas atuando com você'", afirmou Anne Hathaway.