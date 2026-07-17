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HIT DE VOLTA

'Wonderwall' é a música mais ouvida no mundo após derrota inglesa na Copa

Canção do Oasis se tornou trilha sonora da seleção na Copa e, mesmo com a derrota para a Argentina, chegou ao topo do streaming mundial

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/07/2026 12:18 - atualizado em 17/07/2026 12:20

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'Wonderwall' é a música mais ouvida no mundo após derrota inglesa na Copa
Noel e Liam Gallagher, membros da banda Oasis, que tem 'Wonderwall' como a música mais ouvida no mundo crédito: AFP

A música "Wonderwall", do Oasis, tornou-se a mais ouvida no mundo na plataforma de streaming Spotify. Os dados foram divulgados na quinta-feira (16/7), após a canção embalar a trajetória da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Os ingleses foram eliminados na quarta-feira, após perder de 2 a 1 para a Argentina no torneio.

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Lançada em 1995 no álbum “(What's the story) morning glory?”, a faixa virou um elo de união entre jogadores e torcedores depois da partida contra a Croácia, ainda na primeira fase da competição.

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Após a vitória por 4 a 2, o DJ do estádio tocou a canção da banda inglesa, e os jogadores se juntaram à torcida para cantar. O hit chegou ao topo do streaming mesmo com a derrota da Inglaterra por 2 a 1 para a Argentina na semifinal.

Relação com o futebol

Torcedores do Manchester City, os irmãos Liam e Noel Gallagher têm uma relação próxima com o futebol. Liam, inclusive, reagiu a um usuário brasileiro do X que criticou o uso de "Wonderwall" pelos ingleses.

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"Imagina ser o país dos Beatles, Queen e Rolling Stones, mas escolher uma música do Oasis como tema da trajetória da seleção inglesa na Copa do Mundo", escreveu o brasileiro.

Em resposta, Liam usou a gíria "spunkbubble", que significa otário em inglês, e declarou: "Imagina só que isso não tem porra nenhuma a ver com você, seu otário".

O cantor também criticou o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, após a eliminação para a Argentina. "A Inglaterra não vai ganhar uma Copa do Mundo até conseguirmos pegar a sabedoria das ruas. E isso vale para o treinador. Está tudo muito técnico. Deixem as crianças correrem livres por aí", publicou no X.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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