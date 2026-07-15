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Argentina vira sobre a Inglaterra em sete minutos; Enzo Fernández provoca

Argentina e Inglaterra disputam a semifinal da Copa do Mundo no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos EUA, nesta quarta-feira (15/7)

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
15/07/2026 18:10

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Argentina vira sobre a Inglaterra em sete minutos; Enzo Fernández provoca
Argentina vira sobre a Inglaterra em sete minutos; Enzo Fernández provoca crédito: No Ataque Internacional
Argentina vira sobre a Inglaterra em sete minutos; Enzo Fernández provoca
Argentina vira sobre a Inglaterra em sete minutos; Enzo Fernández provoca (Enzo Fernández e Djed Spence disputam bola durante Argentina x Inglaterra)

Virou rotina. A Argentina fez mais uma vez, agora na semifinal da Copa do Mundo. Os coringas de Lionel Scaloni engataram a quinta marcha e viraram sobre a Inglaterra em sete minutos. Enzo Fernández e Lautaro Martínez quem levaram os torcedores à loucura no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos EUA.

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A Inglaterra abriu o marcador aos 10 minutos do segundo tempo, com Anthony Gordon. Àquela altura, a Argentina já estava melhor na partida, truncada durante toda a primeira parcial. Depois de sofrer, a equipe sul-americana ativou o senso de urgência e espremeu a seleção europeia no campo de defesa – os comandados de Thomas Tuchel aceitaram a imposição e parecem ter desistido do ataque.

A pressão surtiu efeito. Primeiro aos 40 minutos, quando o meia Enzo Fernández arriscou de fora da área, fora do alcance do goleiro Pickford rendido. Na comemoração, provocou: colocou as mãos na orelha e fez com as mãos sinal de ‘fala muito’.

A Argentina não diminuiu o ritmo. Diante do volume ofensivo, Scaloni acionou Lautaro Martínez – o dedo do treinador no tento da virada. Nos acréscimos, aos 47, o atacante recebeu cruzamento e marcou de cabeça o segundo da Albiceleste.

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A notícia Argentina vira sobre a Inglaterra em sete minutos; Enzo Fernández provoca foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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