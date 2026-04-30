Primeiro filme brasileiro feito em Imax segue piloto Felipe Nasr em Le Mans

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – "2DIE4: 24 horas no limite" estreia nesta quinta-feira (30/4) no circuito como o primeiro filme brasileiro produzido no formato Imax. Com 60 minutos, o média-metragem entra na pista da lendária corrida 24 Horas de Le Mans para acompanhar o piloto brasileiro Felipe Nasr.

Dirigido pela dupla de irmãos André e Salomão Abdala, o filme literalmente entrou no Porsche de Nasr durante a edição de 2025. "A corrida acontece em 24 horas. Então, você tem basicamente dois dias para gravar um filme", afirmam os irmãos, que lideravam uma equipe de oito pessoas.





"A gente queria contar a história de um artista obcecado", conta o mais novo dos irmãos, André, de 27 anos. "Como o cara do 'Whiplash', por exemplo. Eu não entendo nada de jazz, nada de bateria, mas eu entendo que aquele cara não vai parar até conseguir."

A comparação serve para definir o foco de "2DIE4". "O filme não explica o automobilismo. A gente não gasta tempo dando explicação", afirma Salomão, de 29. Em vez de didatizar o esporte, o filme acompanha a ação. "É sobre o Felipe, que quer ganhar mais que tudo", completa.

Nasr entrou no projeto após um encontro em São Paulo. Os diretores relatam a frase que definiu o filme: "Ele disse, naquela noite: 'O sonho da minha vida é vencer Le Mans. Eu venço isso ou morro tentando.' Pronto, a gente tinha nosso personagem obcecado".

Foi daí também que saiu o título "to die for" (ou algo pelo qual se morreria, em português) que brinca com as palavras ao substituí-las por números. Chega-se assim ao '2 die 4' do título – números esses que também estão no nome da tradicional corrida francesa.

André e Salomão, ou os Abdala Brothers, vieram da publicidade, principalmente automotiva, onde produziram conteúdo para Porsche, BMW e Red Bull, entre outros. Estão se arriscando pela primeira vez em um filme comercial.

"A gente estava há anos buscando alguma coisa que fosse de impacto", diz Salomão. Segundo eles, a trajetória na publicidade foi planejada como preparação. "Toda a nossa carreira foi desenvolvida com o objetivo de nos treinar para fazer o nosso primeiro filme", conta André.

A escolha do tema também veio do contato com o automobilismo. "A gente nunca tinha visto um filme que mostrasse o lado individual do piloto", afirmam. E detalham o recorte: "O que é ser um piloto. Não a equipe, não o chefe, não o mecânico, mas apenas um piloto."

Ao mesmo tempo, decidiram não seguir o modelo tradicional de documentário. "A gente não queria que isso fosse como um documentário, com entrevistas." A ideia foi filmar uma corrida real e depois montar como cinema.

O filme foi rodado com câmeras 8K e lentes do Sistema 65, em parceria com a Panavision, e finalizado no padrão Imax. Para chegar ao formato, a dupla apresentou o projeto diversas vezes à empresa. "Foram várias viagens, vários encontros, até o filme ser aprovado."

Antes do Brasil, o longa estreou nos Estados Unidos, na semana passada, e aparece com 7,6 no iMDB. Segundo os diretores, as sessões registraram alta ocupação mesmo sem campanha tradicional. "Absolutamente zero marketing. Só o poder da internet."

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Eles concluem dizendo que o filme não depende de conhecimento prévio de automobilismo. "Se você entende de corrida, você vê mais coisa. Mas se não entende, você sabe que ele quer ganhar. É só isso que você precisa saber."

2DIE4: 24 HORAS NO LIMITE