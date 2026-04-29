Quem são os dubladores brasileiros de 'Super Mario Bros. O Filme'?

O sucesso de "Super Mario Bros. O Filme" não se limita apenas à animação e à história que cativou o público global. No Brasil, a versão dublada recebeu muitos elogios, graças a um time de dubladores que deram vida aos icônicos personagens da Nintendo, com destaque para o sotaque italiano que criou uma conexão especial com os espectadores.

Enquanto o elenco original conta com estrelas de Hollywood, como Chris Pratt e Jack Black, a equipe brasileira não fica para trás. As vozes nacionais foram escolhidas para manter a essência de cada personagem, garantindo que a aventura no Reino Cogumelo fosse tão divertida em português quanto no idioma original.

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Conheça os principais nomes por trás da dublagem brasileira do filme:

Mario: a voz do herói bigodudo ficou a cargo de Raphael Rossatto. Ele é um nome conhecido pelos fãs de cultura pop, sendo também a voz oficial do ator Chris Pratt na maioria de seus filmes no Brasil, incluindo os papéis como Senhor das Estrelas em "Guardiões da Galáxia" e Owen Grady em "Jurassic World".

Luigi: o leal irmão de Mario é interpretado por Manolo Rey, que também dirigiu a dublagem do filme. Um dos dubladores mais icônicos do país, Rey é famoso por dar voz a personagens como o Homem-Aranha na trilogia de Tobey Maguire e o Agente J (Will Smith) em "MIB: Homens de Preto".

Princesa Peach: a governante do Reino Cogumelo ganhou a voz de Carina Eiras. Seu trabalho inclui dublar a personagem Sombra na versão brasileira do jogo "Overwatch" e a Yelena Belova, vivida por Florence Pugh nos filmes da Marvel.

Bowser: o temível vilão Rei dos Koopas foi dublado por Marcio Dondi, que conseguiu capturar tanto o lado ameaçador quanto o cômico do personagem.

Donkey Kong : o gorila que começa como rival e se torna um aliado de Mario é interpretado por Pedro Azevedo. Entre seus trabalhos de destaque está a voz de Hércules em “Thor: Amor e Trovão”.

Toad: o pequeno e valente cogumelo é dublado por Eduardo Drummond. Ele é conhecido por ser a voz brasileira do personagem Gus em "Sweet Tooth" e do jovem Shazam no filme da DC Comics.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria