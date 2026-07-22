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A Odisseia de Nolan: conheça o roteiro real pelas ilhas da Grécia

Inspirado no novo filme, um guia para viajar pelos locais da jornada de Ulisses e sentir a mitologia de perto

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
22/07/2026 16:54

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A Odisseia de Nolan nos cinemas: conheça o roteiro real pelas ilhas da Grécia
A Odisseia de Nolan nos cinemas: conheça o roteiro real pelas ilhas da Grécia crédito: Tupi

O cheiro de sal e de oliveiras milenares preenche o ar enquanto o sol aquece as pedras brancas. Essa é a sensação de desembarcar em Ítaca, a ilha que esperou pelo retorno de seu rei, Ulisses, e que agora volta aos holofotes com a estreia de A Odisseia, de Christopher Nolan, nos cinemas.

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Lançado em 17 de julho de 2026, o filme reacendeu o interesse pela saga homérica. Mas enquanto a tela do cinema mostra a visão do diretor, a aventura original pode ser vivida agora. Uma viagem pelas ilhas gregas oferece um roteiro que nenhum efeito especial consegue replicar: o contato direto com a história e a mitologia.

Como refazer a jornada de Ulisses hoje?

Recriar a rota exata do herói de Ítaca é um desafio, pois muitos locais são objeto de debate entre historiadores. No entanto, é possível visitar os pontos geográficos mais aceitos como palco da epopeia, mergulhando na atmosfera que inspirou o poema. O foco principal da viagem deve ser as Ilhas Jônicas, região onde a essência da narrativa se concentra, do ponto de partida ao dramático retorno.

A viagem começa e termina em Ítaca, a pátria de Ulisses e Penélope. Pequena e montanhosa, a ilha mantém um ar rústico, com vilarejos e portos que parecem parados no tempo. É o coração emocional da jornada.

Outra parada fundamental é Corfu, identificada por muitos estudiosos como Esquéria, a terra dos Feácios. Foi ali que Ulisses, náufrago, encontrou a princesa Nausícaa e narrou suas aventuras antes de conseguir ajuda para voltar para casa. Suas praias e palácios remetem a essa hospitalidade mítica.

Vista aérea de praia grega com mar azul-turquesa, areia clara e falésias rochosas íngremes com vegetação
A grandiosidade das paisagens das Ilhas Jônicas, como a famosa Praia de Myrtos, conecta o viajante à saga de Ulisses Créditos: depositphotos.com / Panos_KarasCréditos: depositphotos.com / Panos_Karas

Cefalônia, a maior das Ilhas Jônicas, também reivindica um lugar no roteiro. Acredita-se que parte do reino de Ulisses se estendia por seu território, e suas paisagens grandiosas, como a praia de Myrtos, evocam a escala épica da aventura.

Felizmente, a tecnologia moderna tornou a odisseia particular de cada viajante muito mais simples. Um eficiente sistema de balsas e voos locais conecta as principais ilhas, permitindo que o roteiro seja montado de forma flexível.

Alugar um carro em ilhas como Cefalônia e Corfu é a melhor forma de explorar enseadas escondidas e sítios arqueológicos. A jornada, hoje, não depende dos ventos ou da fúria dos deuses, mas de um bom planejamento.

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Viajar por essas ilhas transforma a mitologia em geografia. Cada praia e cada enseada deixa de ser apenas um nome em um livro para se tornar uma memória, agora ainda mais viva com a nova interpretação cinematográfica.

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