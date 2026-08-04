Calendário do quinto dia útil: veja as datas de pagamento de 2026

Organizar as finanças e garantir que todas as contas sejam pagas em dia exige planejamento, e saber a data exata do recebimento do salário é o primeiro passo. Para milhões de brasileiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o pagamento deve ser efetuado até o quinto dia útil de cada mês. Essa data, no entanto, pode variar dependendo dos feriados e fins de semana.

Entender como essa contagem funciona pode evitar surpresas no orçamento. Conhecer o calendário de pagamentos de 2026 permite que o trabalhador programe seus compromissos financeiros com antecedência e tranquilidade.

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O que é o quinto dia útil para pagamento de salário?

O quinto dia útil é o prazo máximo estabelecido pela legislação trabalhista para que o empregador pague o salário mensal ao funcionário. Para essa contagem, o sábado é considerado um dia útil, mesmo que a empresa não tenha expediente, enquanto domingos e feriados nacionais ou locais são desconsiderados.

Como é feita a contagem do quinto dia útil?

A regra para calcular a data de pagamento é simples e direta. A contagem começa no primeiro dia do mês, seguindo uma ordem que facilita a compreensão tanto para a empresa quanto para o trabalhador. As diretrizes são:

O sábado pode, ou não, entrar na contagem como dia útil.

Domingos não são considerados dias úteis.

Feriados nacionais, estaduais e municipais ficam de fora do cálculo.

Calendário completo do quinto dia útil de 2026

Para facilitar seu planejamento financeiro ao longo do ano, confira a data exata do quinto dia útil para o pagamento de salário em cada mês de 2026, considerando o sábado como um dia útil:

Agosto: 6 de agosto (quinta-feira)

Setembro: 5 de setembro (sábado)

Outubro: 6 de outubro (terça-feira)

Novembro: 7 de novembro (sábado)

Dezembro: 5 de dezembro (sábado)

Nos meses em que o quinto dia útil cai em um sábado, como junho, setembro, novembro e dezembro, muitas empresas optam por antecipar o pagamento para a sexta-feira anterior. Isso ocorre porque, embora o sábado seja considerado dia útil para a contagem do prazo legal, não há expediente bancário para a efetivação da transação.

O que acontece se o pagamento atrasar?

O atraso no pagamento do salário após o quinto dia útil pode gerar consequências para o empregador. A empresa fica sujeita à autuação e ao pagamento de multa administrativa. Além disso, os valores devidos ao trabalhador devem ser corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do período do atraso. Em casos de atrasos recorrentes, o funcionário pode buscar seus direitos na Justiça do Trabalho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria