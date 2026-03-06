Salário atrasou após o quinto dia útil? Saiba o que fazer e seus direitos

O prazo para o pagamento de salários referente ao mês anterior vence no quinto dia útil, que em março de 2026 cai na sexta-feira, dia 6. Caso o dinheiro não caia na conta, a situação, além de gerar insegurança financeira, representa uma infração trabalhista. A legislação brasileira estabelece que o pagamento deve ser realizado até essa data, considerando o sábado como dia útil para a contagem do prazo, e o descumprimento acarreta penalidades para a empresa.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Súmula 381 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o atraso no pagamento, mesmo que de apenas um dia, já dá ao funcionário o direito de receber o valor com correção monetária. O índice é calculado com base no período de atraso e aplicado sobre o montante devido. Além disso, a empresa pode ser multada por órgãos de fiscalização.

Atrasos frequentes podem ser caracterizados como uma falta grave do empregador. Quando a situação se torna recorrente, o funcionário pode buscar na Justiça o direito à chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa modalidade funciona como uma demissão sem justa causa, garantindo ao trabalhador o recebimento de todas as verbas rescisórias.

O que fazer se o salário atrasou

Antes de tomar qualquer medida drástica, o ideal é seguir um caminho gradual para solucionar o problema. A primeira atitude deve ser procurar o setor de Recursos Humanos (RH) ou o gestor direto para entender o que aconteceu. Muitas vezes, o problema pode ser uma falha pontual no sistema bancário ou um erro administrativo.

Se a conversa inicial não resolver e não houver uma previsão concreta para o pagamento, o próximo passo é formalizar a cobrança. Envie um e-mail para o RH ou para a pessoa responsável, registrando que o salário não foi depositado no prazo legal. Esse documento serve como prova da sua tentativa de resolver a questão de forma amigável.

Caso a empresa continue sem pagar, o trabalhador pode procurar o sindicato de sua categoria. A entidade tem força para negociar diretamente com a companhia e pode orientar sobre as melhores ações a serem tomadas. Em último caso, é possível registrar uma denúncia formal na Superintendência Regional do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho (MPT), ou ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para garantir seus direitos.

