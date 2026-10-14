Denúncia anônima leva PM a prender idoso suspeito de tráfico na rodoviária de Ipatinga
Homem de 60 anos pretendia levar os entorpecentes para revender em João Monlevade; ação policial rápida evitou a distribuição da droga
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A Polícia Militar prendeu um homem de 60 anos na madrugada desta quarta-feira (14), na rodoviária de Ipatinga. O suspeito transportava entorpecentes com a intenção de comercializá-los em João Monlevade.
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A intervenção ocorreu após o Centro de Operações da PM (Copom) receber uma denúncia anônima sobre o transporte das substâncias entre os dois municípios.
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As guarnições foram até a Avenida João Valentim Pascoal, no bairro Centro, e identificaram o homem com as características repassadas na mensagem. Ele segurava uma sacola verde no momento da abordagem.
Apreensão dos entorpecentes
Na revista, os militares encontraram os seguintes itens:
três volumes de substância semelhante à maconha, sendo uma barra grande e duas porções menores;
um telefone celular com a tela quebrada.
O homem declarou aos policiais ter pago R$ 2 mil pela droga para revendê-la em João Monlevade.
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Os militares deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, que vai adotar as providências cabíveis.