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Denúncia anônima leva PM a prender idoso suspeito de tráfico na rodoviária de Ipatinga

Homem de 60 anos pretendia levar os entorpecentes para revender em João Monlevade; ação policial rápida evitou a distribuição da droga

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
14/10/2026 09:09

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Denúncia anônima leva PM a prender idoso suspeito de tráfico na rodoviária de Ipatinga
A PM apreendeu os entorpecentes e o celular com o suspeito de tráfico na rodoviária de Ipatinga crédito: PMMG

A Polícia Militar prendeu um homem de 60 anos na madrugada desta quarta-feira (14), na rodoviária de Ipatinga. O suspeito transportava entorpecentes com a intenção de comercializá-los em João Monlevade.

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A intervenção ocorreu após o Centro de Operações da PM (Copom) receber uma denúncia anônima sobre o transporte das substâncias entre os dois municípios.

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As guarnições foram até a Avenida João Valentim Pascoal, no bairro Centro, e identificaram o homem com as características repassadas na mensagem. Ele segurava uma sacola verde no momento da abordagem.

Apreensão dos entorpecentes

Na revista, os militares encontraram os seguintes itens:

  • três volumes de substância semelhante à maconha, sendo uma barra grande e duas porções menores;

  • um telefone celular com a tela quebrada.

O homem declarou aos policiais ter pago R$ 2 mil pela droga para revendê-la em João Monlevade.

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Os militares deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, que vai adotar as providências cabíveis.

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