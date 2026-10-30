Filmes e Séries
Selena Gomez e Demi Lovato celebram amizade em campanha da Rare Beauty
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A colaboração apresenta o kit “The Delena: Soft Pinch Blush Bundle”, cujo nome faz referência ao apelido criado pelos fãs para a dupla. O conjunto reúne dois blushes líquidos da Rare Beauty: Hope, escolhido por Selena, e Virtue, favorito de Demi, além de um pincel especial. Os produtos já estão disponíveis no site da marca, mas ainda não há previsão de lançamento no Brasil. Foto: Reprodução / Instagram
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Para divulgar a coleção, as duas recriaram o pôster de “Programa de Proteção para Princesas”, filme do Disney Channel lançado em 2009. No TikTok, Selena e Demi também publicaram um vídeo em que dublaram uma cena de “Sunny Entre Estrelas”, série protagonizada por Demi. Foto: Reprodução / Instagram
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Em outra publicação, desta vez no YouTube, as artistas fizeram referências aos conteúdos que compartilhavam em um canal conjunto em 2008. No vídeo, elas respondem a perguntas, conversam sobre o tempo desde a última gravação conjunta e apresentam os produtos da nova coleção. A dupla também publicou um segundo vídeo na plataforma, no qual relembra fotos de diferentes momentos da amizade. Foto: Reprodução Youtube
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Em entrevista à revista ELLE, publicada no dia do lançamento da campanha, Demi disse que a amizade passou por diferentes fases, com períodos de convivência constante e outros de menor contato, mas que o carinho entre elas permaneceu. “Selena é alguém que sempre amei e admirei”, declarou. A cantora também disse que é bom viver uma fase em que as duas podem colaborar profissionalmente, além de sair e passar tempo juntas. Foto: Reprodução Youtube
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Após a divulgação da parceria, Selena publicou várias fotos das duas no Instagram e destacou que compartilham uma história desde os sete anos de idade, além de agradecer pela presença da amiga em sua vida. “Tenho orgulho de tudo o que passamos. Obrigada por continuar sendo uma das pessoas mais incrivelmente autênticas e honestas da minha vida. Obrigada por me fazer corar ainda mais para esta campanha. Eu te amo de todo o meu coração”, escreveu. Foto: Reprodução / Instagram
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As artistas se conheceram em 2002, durante as gravações do programa infantil “Barney e Seus Amigos”, e se tornaram nomes conhecidos do Disney Channel nos anos seguintes. Selena protagonizou “Os Feiticeiros de Waverly Place”, enquanto Demi liderou o elenco de “Sunny Entre Estrelas”. Em 2009, as duas estrelaram “Programa de Proteção para Princesas”, no qual interpretaram jovens de realidades distintas que se aproximam depois que uma delas entra em um programa de proteção. Foto: Divulgação
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Apesar da amizade construída desde a infância, Selena e Demi passaram por períodos de afastamento e, inclusive, deixaram de se seguir nas redes sociais. Em 2020, Demi afirmou que as duas não eram amigas, embora continuasse sentindo carinho por Selena. A reaproximação ganhou força em abril de 2026, quando Selena compareceu a um show de Demi, em Orlando, nos Estados Unidos. Foto: Divulgação
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