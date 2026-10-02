Lotofácil 3795, Quina 7133 e mais: confira os números sorteados (2/10)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (2/10), às 21h, os concursos da Lotofácil 3795, Quina 7133, Lotomania 2983, Dupla Sena 3016, Dia de Sorte 1313 e Super Sete 906.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta sexta-feira (2/10)

Lotofácil 3795 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 11 - 14 - 04 - 08 - 05 - 18 - 03 - 24 - 01 - 06 - 22 - 10 - 13 - 12 - 19

Quina 7133– R$ 16 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 60 - 49 - 31 - 46 - 19

Lotomania 2983 – R$ 7,5 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 21 - 31 - 48 - 82 - 99 - 50 - 78 - 91 - 80 - 52 - 41 - 65 - 63 - 73 - 12 - 14 - 95 - 36 - 98 - 26

Dupla Sena 3016 – R$ 6,5 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 50 - 15 - 44 - 28 - 39 - 10

2º sorteio: 11 - 18 - 06 - 13 - 15 - 50

Dia de Sorte 1313 – R$ 1,8 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 07 - 25 - 11 - 22 - 31 - 15 - 12

Mês da Sorte: 02 - Fevereiro





































Super Sete 906 – R$ 10 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 5

Coluna 2: 5

Coluna 3: 2

Coluna 4: 3

Coluna 5: 3

Coluna 6: 1

Coluna 7: 2

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.



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