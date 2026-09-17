Lotofácil da Independência: grupo aposta R$ 1 milhão e leva R$ 250 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um bolão de Itumbiara (GO) faturou cerca de R$ 250 mil na Lotofácil da Independência após apostar R$ 1 milhão. O organizador, sargento Glaciel Andrade, informou que o grupo obteve mais de 7 mil cartelas premiadas nas faixas secundárias do concurso.

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Apesar de não acertar os 15 números sorteados, o bolão garantiu prêmios com bilhetes que marcaram 11, 12, 13 e 14 pontos. O grupo, que reúne apostadores de todos os 26 estados e do Distrito Federal, realizou mais de 60 mil jogos.

O alto valor da aposta gerou curiosidade nos internautas. Tanto que o termo “um milhão” ficou entre os mais buscados no Google Brasil. De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas buscas nas últimas 24 horas.

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"Não tivemos acertos com 15 números, mas foram cerca de 7.800 cartelas premiadas. A nossa estratégia matemática funcionou e nos dá um caminho seguro para os próximos concursos", destacou Glaciel, que também é proprietário de uma casa lotérica, em entrevista ao G1, mesmo que o bolão não tenha dado lucro para os apostantes.

Estratégia matemática

Para ampliar as chances, o grupo usou uma tática de fechamento matemático. O método consistiu em trabalhar com 24 das 25 dezenas do volante, apostando na exclusão de um único número sorteado. Isso reduziu o universo de 577 mil combinações para 28.572 cartões.

Segundo o organizador, a confirmação de que o número excluído não saiu garantia matematicamente de uma a 15 cartelas com 14 acertos. A estratégia também gerava um efeito cascata em prêmios menores.

"A bola 20 não saindo, tínhamos a garantia de 100% de pelo menos uma cartela com 14 pontos. Foi exatamente o que aconteceu: cravamos quatro com 14 e quase 8 mil premiadas no total", explicou o sargento.

O militar adquiriu a lotérica há sete meses, após o aumento da procura pelos bolões. Com isso, o antigo grupo "Amigos do Sargento Glaciel" passou a se chamar "Pé Quente", mesmo nome do estabelecimento.

O prêmio da Lotofácil da Independência, sorteado na terça-feira (15/9), foi de R$ 319,5 milhões (dividido em R$ 4,4 milhões para cada uma das 72 apostas ganhadoras), e a aposta simples custou R$ 3,50.

Confira os prêmios para cada faixa do concurso 3780: