Lotofácil da Independência: grupo aposta R$ 1 milhão e leva R$ 250 mil
Bolão organizado por sargento em Goiás conquistou mais de 7 mil premiações secundárias; entenda como o esquema de 60 mil jogos garantiu o retorno
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Um bolão de Itumbiara (GO) faturou cerca de R$ 250 mil na Lotofácil da Independência após apostar R$ 1 milhão. O organizador, sargento Glaciel Andrade, informou que o grupo obteve mais de 7 mil cartelas premiadas nas faixas secundárias do concurso.
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Apesar de não acertar os 15 números sorteados, o bolão garantiu prêmios com bilhetes que marcaram 11, 12, 13 e 14 pontos. O grupo, que reúne apostadores de todos os 26 estados e do Distrito Federal, realizou mais de 60 mil jogos.
O alto valor da aposta gerou curiosidade nos internautas. Tanto que o termo “um milhão” ficou entre os mais buscados no Google Brasil. De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas buscas nas últimas 24 horas.
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"Não tivemos acertos com 15 números, mas foram cerca de 7.800 cartelas premiadas. A nossa estratégia matemática funcionou e nos dá um caminho seguro para os próximos concursos", destacou Glaciel, que também é proprietário de uma casa lotérica, em entrevista ao G1, mesmo que o bolão não tenha dado lucro para os apostantes.
Estratégia matemática
Para ampliar as chances, o grupo usou uma tática de fechamento matemático. O método consistiu em trabalhar com 24 das 25 dezenas do volante, apostando na exclusão de um único número sorteado. Isso reduziu o universo de 577 mil combinações para 28.572 cartões.
Segundo o organizador, a confirmação de que o número excluído não saiu garantia matematicamente de uma a 15 cartelas com 14 acertos. A estratégia também gerava um efeito cascata em prêmios menores.
"A bola 20 não saindo, tínhamos a garantia de 100% de pelo menos uma cartela com 14 pontos. Foi exatamente o que aconteceu: cravamos quatro com 14 e quase 8 mil premiadas no total", explicou o sargento.
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O militar adquiriu a lotérica há sete meses, após o aumento da procura pelos bolões. Com isso, o antigo grupo "Amigos do Sargento Glaciel" passou a se chamar "Pé Quente", mesmo nome do estabelecimento.
O prêmio da Lotofácil da Independência, sorteado na terça-feira (15/9), foi de R$ 319,5 milhões (dividido em R$ 4,4 milhões para cada uma das 72 apostas ganhadoras), e a aposta simples custou R$ 3,50.
Confira os prêmios para cada faixa do concurso 3780:
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15 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 4.488.579,00
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14 acertos: 8.978 apostas ganhadoras, R$ 2.762,74
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13 acertos: 290.866 apostas ganhadoras, R$ 17,50
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12 acertos: 3.465.636 apostas ganhadoras, R$ 7,00
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11 acertos: 19.323.208 apostas ganhadoras, R$ 3,50