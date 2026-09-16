Lotofácil 3781, Quina 7119 e mais: confira os números sorteados (16/9)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (16/9), às 21h, os concursos da Lotofácil 3781, Quina 7119, Lotomania 2976, Dupla-Sena 3009, +Milionária 390, Dia de Sorte 1299 e Super Sete 899.

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quarta-feira (16/9)

Lotofácil 3781 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Quina 7119 – R$ 600 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 19 – 20 – 24 – 70 – 77

Lotomania 2976 – R$ 2 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:

Dupla Sena 3009 – R$ 4,1 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 01 – 04 – 12 – 13 – 31 – 42

2º sorteio: 01 – 05 – 21 – 25 – 26 – 27

Dia de Sorte 1299 – R$ 300 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas:

Mês da Sorte:

Super Sete 899 – R$ 8,1 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 5

Coluna 2: 0

Coluna 3: 0

Coluna 4: 5

Coluna 5: 1

Coluna 6: 0

Coluna 7: 2

+Milionária 390 – R$ 95 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 02 – 17 – 28 – 37 – 46 – 49

Trevos da sorte: 1 – 3

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.



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