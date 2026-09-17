Bolão leva prêmio da Mega-Sena; 10 apostas mineiras fazem a quina

Um bolão de nove cotas acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3059, sorteadas na noite desta quinta-feira (17/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Os apostadores do bolão dividirão o prêmio de R$ 101.970.706,13. O valor estimado para o próximo sorteio, que acontece no domingo (20/9), às 11h, é de R$ 28 milhões. O Estado de Minas acompanha os sorteios ao vivo.

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Os números sorteados foram: 01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35.

Noventa e oito apostas bateram na trave ao fazer a quina. Desse número, 10 são de Minas – Belo Horizonte, Ibirité, Juiz de Fora, Montes Claros, Nova Lima (2), Pedro Leopoldo, Ponte Nova, Rio Preto e Uberaba. Cada aposta receberá R$ 31.664,29. Para os quatro acertos, foram 6.697 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 763,77.

Quem pretende tentar a sorte na Mega-Sena precisa acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos. O valor da aposta com seis dezenas é de R$ 6.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.