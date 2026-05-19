Mega-Sena em grupo: como organizar o bolão da firma e evitar brigas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Apostar em grupo na Mega-Sena é uma tradição que une colegas de trabalho, amigos e familiares na esperança de faturar um prêmio milionário. No entanto, para que a alegria da vitória não se transforme em uma disputa judicial, é fundamental estabelecer regras claras e seguir alguns procedimentos. Existem duas formas principais de organizar um bolão: a oficial, realizada diretamente nas casas lotéricas, e a informal, organizada entre os próprios participantes.

Leia Mais

Bolão Caixa: a opção mais segura

O Bolão Caixa é a modalidade oficial e mais segura de aposta em grupo. Para participar, basta solicitar ao atendente da casa lotérica, preenchendo o campo específico no volante da Mega-Sena ou deixando que o sistema escolha os números. O valor mínimo do bolão é de R$ 18,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 7,00. Ao final, o sistema emite um recibo de cota fracionada para cada participante, um documento individual que comprova a participação e o direito ao prêmio. É importante notar que as lotéricas podem cobrar uma Tarifa de Serviço de até 35% do valor de cada cota.

Como organizar um bolão informal

Se o grupo optar por um bolão informal, a organização é crucial. O ideal é criar um documento ou um grupo em um aplicativo de mensagens onde todas as regras e informações fiquem registradas. Este registro deve conter:

Nome completo e CPF de todos os participantes;

O valor pago por cada um e a quantidade de cotas correspondente;

Os números que serão apostados;

A data do sorteio em que a aposta é válida.

Após registrar a aposta, o organizador deve compartilhar uma foto nítida do bilhete oficial com todos os membros do grupo antes do sorteio. Essa transparência é essencial para evitar mal-entendidos.

O que fazer em caso de premiação

A forma de receber o prêmio varia conforme o tipo de bolão. No Bolão Caixa oficial, cada participante pode retirar sua parte do prêmio individualmente apresentando seu recibo de cota fracionada e um documento de identificação.

Se o prêmio por cota for de até R$ 2.259,20, a retirada pode ser feita em qualquer casa lotérica; valores acima deste limite são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. Já em bolões informais, o responsável pela aposta que retira o prêmio na Caixa Econômica Federal deve distribuir os valores conforme as cotas de cada um, seguindo o que foi previamente combinado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.