BH deve ganhar 16 novos banheiros autolimpantes

Após a inauguração do sétimo banheiro autolimpante no último sábado (26/9) em frente à bilheteria do Parque Guanabara, na Região da Pampulha, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) anunciou nas redes sociais que o município já está com licitação programada para a instalação de 16 novos equipamentos na capital, totalizando 23 estruturas de uso gratuito na capital mineira.

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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que "estão sendo realizados trâmites internos para a publicação da licitação". Sobre a localização dos 16 novos equipamentos, afirmou que "as escolhas levam em consideração critérios como o fluxo de pedestres, a proximidade de equipamentos urbanos de grande visitação e a compatibilidade técnica com as redes de água e esgoto da capital". Os locais exatos e o cronograma de implantação serão divulgados posteriormente.

Debate na Câmara

A expansão virou tema na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). A Comissão de Administração Pública e Segurança Pública aprovou pedidos de informação cobrando respostas diretas do prefeito Álvaro Damião e do secretário municipal de Governo, Guilherme Catunda Daltro.

Os questionamentos são em relação à previsão de lançamento do edital e de assinatura do contrato, o cronograma para a instalação de cada novo banheiro e como os locais serão definidos. Os parlamentares também querem saber o modelo de limpeza, custos mensais de manutenção, indicadores de avaliação do serviço e o desempenho dos equipamentos que já estão em operação.

Além disso, o vereador Braulio Lara (Novo) fez o pedido de explicação sobre a licitação, enquanto a vereadora Marcela Trópia (Novo) questiona se a pista de caminhada da Avenida dos Andradas será contemplada e se os recursos de emendas parlamentares poderão ser usados para custear partes das obras no local. A PBH tem o prazo de 30 dias para responder às demandas do Legislativo municipal.

O início do projeto



A construção dos banheiros autolimpantes em Belo Horizonte teve início em 26 de fevereiro de 2025, quando a prefeitura inaugurou o modelo na Praça da Estação, no Centro de BH. A iniciativa surgiu para oferecer uma alternativa gratuita, acessível e higiênica à população, estabelecendo o padrão de funcionamento diário das 6h às 22h, com limite de 10 minutos por usuário para garantir a rotatividade.

Ainda em 2025, foram instalados novos equipamentos na Praça Rio Branco, também na Região Central; na Rua dos Tabaiares, no Bairro Floresta, bem próxima à movimentada Rua Sapucaí; e na Praça Raul Soares, ao longo da Avenida Olegário Maciel, com capacidade estimada para atender mais de 500 pessoas por dia. A quinta unidade foi instalada na Rua Rio de Janeiro, a altura do número 700, próximo à Praça Sete.

A expansão mais recente ocorreu em 12 de agosto deste ano, com a inauguração do sexto banheiro público na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras. O novo equipamento implementado com uma estrutura reforçada de duas cabines foi construído junto com a reforma completa da praça.

A sétima e última unidade entregue até agora foi inaugurada no último sábado (26/09), é composta por duas cabines adaptadas, e fica na Avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima, nº 18, no Bairro São Luiz, em frente à entrada do Parque Guanabara e à Praça Dino Barbieri, na Pampulha. O ponto foi escolhido por ser um dos lugares com maior concentração de moradores e turistas para lazer na cidade.

Atualmente, as sete unidades autolimpantes estão distribuídas nos seguintes pontos:

Praça da Estação (Centro)

Praça Rio Branco (Centro)

Rua dos Tabaiares com Rua Sapucaí (Floresta)

Praça Raul Soares / Av. Olegário Maciel (Centro)

Rua Rio de Janeiro, 700 (Centro)

Praça do Papa (Mangabeiras)

Lagoa da Pampulha (Pampulha)

Mais de 1,3 milhão de acessos

Desde a estreia do projeto, o sistema já ultrapassou a marca de 1,3 milhão de utilizações acumuladas, segundo dados da PBH.

Somente em julho deste ano, o sistema contabilizou 98.949 acessos – uma média diária de cerca de 3.191 utilizações. O destaque do mês ficou para o banheiro instalado na Rua dos Tabaiares (na Região da Rua Sapucaí, no Bairro Floresta), que se consagrou como o mais utilizado da cidade, registrando 27.723 acessos.

Ele foi seguido de perto pela unidade pioneira da Praça da Estação, com 27.295 utilizações no mesmo período. Juntas, essas duas estruturas concentraram mais da metade de todo o movimento registrado na rede durante julho.

Nesse ano, considerando todas as estruturas instaladas, foram registrados 89.450 usos em janeiro; 89.276 em fevereiro; 98.840 em março; 90.309 em abril; 102.044 em maio; 101.693 em junho e 98.949 em julho.

Como funciona a tecnologia autolimpante

O acesso à cabine dos banheiros públicos e o acionamento de água, sabão líquido e secador de mãos, é feito por sensores de aproximação. A cada ciclo de uso finalizado, o sistema aciona sprinklers (jatos hidráulicos no piso) e produtos desinfetantes para a higienização automatizada do ambiente antes da entrada do próximo usuário.

As cabines são unissex, adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, equipadas com barras de apoio, rampas de acesso e áudio explicativo trilingue (português, inglês e espanhol). Quem se aproxima pode verificar a condição do sanitário pelo painel externo de LED: verde (livre), amarelo (ocupado), azul (em higienização) e vermelho (fora de operação).

Enquanto a PBH dá andamento aos trâmites burocráticos para viabilizar a licitação dos próximos 16 banheiros, o município reforça o pedido para que a população colabore com a preservação das estruturas. Problemas operacionais ou atos de vandalismo podem ser reportados via QR Code nas portas das cabines ou pelo telefone 153 da Guarda Civil Municipal.

* Estagiário sob a supervisão da supervisora Tetê Monteiro

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