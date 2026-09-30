Açougueiro é preso por adulterar peso e preço de carnes em supermercado

Um funcionário do açougue de um supermercado em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, foi preso em flagrante na última sexta-feira (25/9) pela Polícia Civil, investigado por aplicar fraudes na pesagem e etiquetagem de carnes. O suspeito, de 34 anos, manipulava as balanças do estabelecimento para reduzir intencionalmente o valor dos produtos.

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A investigação teve início após a própria direção do supermercado notar divergências no balanço de mercadorias e acionar as autoridades. Com as imagens das câmeras de segurança, os agentes identificaram que o funcionário alterava tanto o peso quanto o tipo do corte na balança, permitindo que as carnes fossem registradas com preços inferiores ao valor real.

De acordo com a delegada Beatriz Chiarotto, da Polícia Civil, o homem teve a prisão ratificada pelo crime de furto mediante fraude. Toda a mercadoria envolvida foi recuperada.

Reincidência e apuração do prejuízo

A Polícia Civil revelou ainda que já existia outro inquérito policial em andamento contra o mesmo investigado por condutas semelhantes.

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As investigações prosseguem para determinar há quanto tempo o esquema vinha sendo praticado, qual o prejuízo financeiro total acumulado pelo estabelecimento e se há outros envolvidos na fraude, que visava o pagamento dos produtos por preço mais baixo.