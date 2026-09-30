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DROGAS

Vídeo: PRF apreende 110 kg de skunk com mostarda nas embalagens na BR-381

Droga vinha do Mato Grosso do Sul com destino à Região Metropolitana de Belo Horizonte. Suspeito tentou fugir, mas acabou preso ao parar no trânsito

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
30/09/2026 14:49

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?PRF apreende cerca de 110kg de skunk disfarçado com mostarda nas embalagens no km 477 da BR-381, em Contagem
PRF apreende cerca de 110kg de skunk disfarçado com mostarda nas embalagens no km 477 da BR-381, em Contagem crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (30/9), um homem, de 27 anos, transportando cerca de 110 quilos de skunk no km 477 da BR-381, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para tentar despistar a fiscalização e "camuflar" o cheiro da droga diante dos cães farejadores, o suspeito utilizou mostarda nas embalagens.

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A ação ocorreu por volta das 9h10, quando os agentes avistaram um Volkswagen Gol de cor preta transitando com a placa traseira parcialmente coberta. Ao receber a ordem de parada, o condutor tentou fugir. No entanto, o motorista acabou retido por um engarrafamento na altura da trincheira da Praça da Cemig, onde foi alcançado e abordado pelos policiais.

Durante a vistoria no interior do veículo, a equipe localizou seis grandes fardos com a droga no banco traseiro. Segundo informações prestadas aos agentes, a carga havia saído do estado de Mato Grosso do Sul e seria distribuída na Grande BH.

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O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Polícia Civil de Belo Horizonte, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

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