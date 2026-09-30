Pesquisa aponta alto potencial turístico de Belo Horizonte
Lazer é o principal motivo de viagem à capital mineira, que também registra aumento na intenção de retorno e avaliação positiva da experiência
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Belo Horizonte vem consolidando sua posição como destino turístico de lazer. É o que aponta a nova Pesquisa de Demanda Turística da capital, divulgada nesta quarta-feira (30/9) pela Prefeitura de Belo Horizonte. O levantamento mostra que o lazer passou a representar 44% dos motivos de viagem à cidade, ante 38,1% registrados na pesquisa anterior, realizada em 2024.
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Outro dado chama a atenção: 86,5% dos entrevistados afirmaram ter intenção de retornar a Belo Horizonte. Em 2024, esse índice era de 85,3%. A pesquisa também revela espaço para conquistar novos visitantes: 28,2% dos entrevistados estavam na cidade pela primeira vez.
Realizado a cada dois anos pela Belotur, o estudo traça um panorama do visitante de Belo Horizonte, reunindo informações sobre origem, perfil socioeconômico, motivos da viagem, gastos, percepção sobre preços e serviços e avaliação dos atrativos turísticos.
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Cultura, natureza e entretenimento
A diversidade da oferta aparece entre os principais motivos que levam os turistas a circular pela capital. Museus e monumentos histórico-culturais foram citados por 15,9% dos entrevistados, enquanto 13,6% procuraram parques e áreas naturais.
A economia criativa também aparece entre os interesses dos visitantes: 12,7% mencionaram as compras de produtos artesanais locais. Já 11,47% disseram ter viajado para aproveitar shows, eventos e atrações noturnas.
Os números revelam uma demanda distribuída entre diferentes segmentos, como cultura, natureza, gastronomia, artesanato e entretenimento. A experiência geral na cidade também recebeu avaliação positiva: 87,71% dos turistas afirmaram que a visita atendeu plenamente ou superou suas expectativas.
“Os dados mostram que Belo Horizonte vem ampliando a capacidade de atrair visitantes por diferentes motivos e de oferecer experiências que estimulam o retorno à cidade”, afirma Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur.
Segundo ele, a diversidade de equipamentos culturais, áreas naturais, gastronomia, artesanato, eventos e atividades permanentes contribui para movimentar a cadeia do turismo e a economia da capital.
Minas Gerais é principal mercado emissor
A proximidade geográfica continua sendo um fator importante para o turismo em Belo Horizonte. Dos entrevistados, 41,2% são de Minas Gerais. Na sequência aparecem São Paulo, com 9,9%; Rio de Janeiro, com 6,8%; e Bahia, com 4,6%.
O levantamento também registra a presença de turistas estrangeiros, que representam 5% dos entrevistados. Foram identificados visitantes dos Estados Unidos, Portugal, Argentina, Colômbia, França, México, Peru, Uruguai e Alemanha, entre outras nacionalidades.
Os dados indicam que, além de manter uma forte relação com o mercado regional, Belo Horizonte também alcança visitantes de outras partes do Brasil e do exterior.
Quem visita Belo Horizonte
A pesquisa ouviu 955 turistas e excursionistas — pessoas que não residem em Belo Horizonte ou na Região Metropolitana — entre os dias 22 e 26 de julho de 2026.
As entrevistas foram realizadas em diferentes pontos de circulação turística da cidade, incluindo a Igreja de São Francisco de Assis, os museus da Praça da Liberdade, o Mercado Central e o Zoológico, além dos principais portões de entrada da capital, como a Rodoviária e o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.
O levantamento permite ainda analisar aspectos como renda, escolaridade, ocupação, gastos durante a permanência na cidade e percepção sobre preços e serviços.
Dados ajudam a orientar o turismo
Além da pesquisa atual, o Observatório do Turismo de Belo Horizonte elaborou um boletim comparativo com informações levantadas em 2018, 2019, 2022 e 2024. A série histórica permite acompanhar as transformações no perfil dos visitantes, nos mercados emissores, nos motivos das viagens e nos atrativos mais procurados.
Na prática, os dados podem orientar ações de promoção turística e ajudar a identificar mercados e públicos com potencial para Belo Horizonte. Também servem de referência para campanhas relacionadas a segmentos como cultura, gastronomia, eventos e grandes festas do calendário municipal, entre elas o Carnaval e o Arraial de Belo Horizonte.
O levantamento está disponível de forma interativa por meio do Power BI, permitindo o cruzamento e a filtragem das informações de acordo com o interesse do usuário.
Observatório acompanha evolução do turismo
O Observatório do Turismo de Belo Horizonte reúne indicadores, estatísticas e pesquisas sobre a atividade turística na capital. O trabalho acompanha diferentes aspectos do setor, incluindo seus impactos econômicos, o comportamento dos visitantes e o funcionamento da cadeia produtiva.
Integrado à Rede do Observatório do Turismo de Minas Gerais e à Rede Brasileira de Observatórios do Turismo, o órgão também participa do intercâmbio de dados, experiências e boas práticas entre destinos turísticos.
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A nova pesquisa reforça, sobretudo, uma característica de Belo Horizonte: a cidade não depende de um único atrativo para receber visitantes. Cultura, gastronomia, natureza, artesanato, vida noturna e eventos compõem uma oferta diversificada, enquanto os índices de satisfação e intenção de retorno apontam para a capacidade do destino de transformar a primeira visita em novas experiências.