Pesquisa aponta alto potencial turístico de Belo Horizonte

Belo Horizonte vem consolidando sua posição como destino turístico de lazer. É o que aponta a nova Pesquisa de Demanda Turística da capital, divulgada nesta quarta-feira (30/9) pela Prefeitura de Belo Horizonte. O levantamento mostra que o lazer passou a representar 44% dos motivos de viagem à cidade, ante 38,1% registrados na pesquisa anterior, realizada em 2024.

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Outro dado chama a atenção: 86,5% dos entrevistados afirmaram ter intenção de retornar a Belo Horizonte. Em 2024, esse índice era de 85,3%. A pesquisa também revela espaço para conquistar novos visitantes: 28,2% dos entrevistados estavam na cidade pela primeira vez.

Realizado a cada dois anos pela Belotur, o estudo traça um panorama do visitante de Belo Horizonte, reunindo informações sobre origem, perfil socioeconômico, motivos da viagem, gastos, percepção sobre preços e serviços e avaliação dos atrativos turísticos.

Cultura, natureza e entretenimento

Entre tantas belezas de BH, a vista do pôr do Sol do mirante do Parque das Mangabeiras é de tirar o fôlego Gladyston Rodrigues/EM

A diversidade da oferta aparece entre os principais motivos que levam os turistas a circular pela capital. Museus e monumentos histórico-culturais foram citados por 15,9% dos entrevistados, enquanto 13,6% procuraram parques e áreas naturais.

A economia criativa também aparece entre os interesses dos visitantes: 12,7% mencionaram as compras de produtos artesanais locais. Já 11,47% disseram ter viajado para aproveitar shows, eventos e atrações noturnas.

Os números revelam uma demanda distribuída entre diferentes segmentos, como cultura, natureza, gastronomia, artesanato e entretenimento. A experiência geral na cidade também recebeu avaliação positiva: 87,71% dos turistas afirmaram que a visita atendeu plenamente ou superou suas expectativas.

“Os dados mostram que Belo Horizonte vem ampliando a capacidade de atrair visitantes por diferentes motivos e de oferecer experiências que estimulam o retorno à cidade”, afirma Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur.

Segundo ele, a diversidade de equipamentos culturais, áreas naturais, gastronomia, artesanato, eventos e atividades permanentes contribui para movimentar a cadeia do turismo e a economia da capital.

Minas Gerais é principal mercado emissor

Primeiro fim de semana após a reinauguração da Praça do Papa Edésio Ferreira/EM/D.A Press A Praça Sete de Setembro é mais do que um cruzamento central: é memória viva, palco de manifestações políticas, epicentro cultural e referência econômica de Belo Horizonte Marcos Vieira/EM/D.A.Press Vídeo | Mercado Central de BH completa 96 anos TV Alterosa Entre tantas belezas de BH, a vista do pôr do Sol do mirante do Parque das Mangabeiras é de tirar o fôlego Gladyston Rodrigues/EM Praça da Liberdade – Belo Horizonte, MG - Criada no final do século XIX, é cercada por prédios históricos e jardins inspirados no paisagismo francês. Hoje, abriga o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, reunindo museus e centros culturais. Seu charme clássico e sua importância cultural fazem dela um dos pontos mais belos de BH. MICHELLE TAMIETTI - wikimedia commons Bares e restaurantes fazem a fama do Mercado Novo de BH Leandro Couri/EM/D.A Press Entre os principais atrativos procurados pelos entrevistados, 15,9% citaram museus e monumentos histórico-culturais, como a Igreja de São Francisco, na Pampulha Edésio Ferreira/EM/D.A Press Voltar Próximo

A proximidade geográfica continua sendo um fator importante para o turismo em Belo Horizonte. Dos entrevistados, 41,2% são de Minas Gerais. Na sequência aparecem São Paulo, com 9,9%; Rio de Janeiro, com 6,8%; e Bahia, com 4,6%.

O levantamento também registra a presença de turistas estrangeiros, que representam 5% dos entrevistados. Foram identificados visitantes dos Estados Unidos, Portugal, Argentina, Colômbia, França, México, Peru, Uruguai e Alemanha, entre outras nacionalidades.

Os dados indicam que, além de manter uma forte relação com o mercado regional, Belo Horizonte também alcança visitantes de outras partes do Brasil e do exterior.

Quem visita Belo Horizonte

A pesquisa ouviu 955 turistas e excursionistas — pessoas que não residem em Belo Horizonte ou na Região Metropolitana — entre os dias 22 e 26 de julho de 2026.

As entrevistas foram realizadas em diferentes pontos de circulação turística da cidade, incluindo a Igreja de São Francisco de Assis, os museus da Praça da Liberdade, o Mercado Central e o Zoológico, além dos principais portões de entrada da capital, como a Rodoviária e o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

O levantamento permite ainda analisar aspectos como renda, escolaridade, ocupação, gastos durante a permanência na cidade e percepção sobre preços e serviços.

Dados ajudam a orientar o turismo

Além da pesquisa atual, o Observatório do Turismo de Belo Horizonte elaborou um boletim comparativo com informações levantadas em 2018, 2019, 2022 e 2024. A série histórica permite acompanhar as transformações no perfil dos visitantes, nos mercados emissores, nos motivos das viagens e nos atrativos mais procurados.

Na prática, os dados podem orientar ações de promoção turística e ajudar a identificar mercados e públicos com potencial para Belo Horizonte. Também servem de referência para campanhas relacionadas a segmentos como cultura, gastronomia, eventos e grandes festas do calendário municipal, entre elas o Carnaval e o Arraial de Belo Horizonte.

O levantamento está disponível de forma interativa por meio do Power BI, permitindo o cruzamento e a filtragem das informações de acordo com o interesse do usuário.

Observatório acompanha evolução do turismo

O Observatório do Turismo de Belo Horizonte reúne indicadores, estatísticas e pesquisas sobre a atividade turística na capital. O trabalho acompanha diferentes aspectos do setor, incluindo seus impactos econômicos, o comportamento dos visitantes e o funcionamento da cadeia produtiva.

Integrado à Rede do Observatório do Turismo de Minas Gerais e à Rede Brasileira de Observatórios do Turismo, o órgão também participa do intercâmbio de dados, experiências e boas práticas entre destinos turísticos.

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A nova pesquisa reforça, sobretudo, uma característica de Belo Horizonte: a cidade não depende de um único atrativo para receber visitantes. Cultura, gastronomia, natureza, artesanato, vida noturna e eventos compõem uma oferta diversificada, enquanto os índices de satisfação e intenção de retorno apontam para a capacidade do destino de transformar a primeira visita em novas experiências.