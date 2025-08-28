Mercados de BH: mineiridade, sabores e tradição

Nas esquinas do centro e nos bairros mais tradicionais, os mercados públicos se tornaram vitrines da cultura local, espaços onde a gastronomia e a tradição caminham juntos. Entre clássicos e novidades, eles compõem um roteiro imperdível para quem quer conhecer o melhor da cidade.



Mercado Central



Começando pelo queridinho de Belo Horizonte: fundado em 1929, o Mercado Central é um dos cartões-postais mais visitados da cidade. São mais de 400 lojas, espalhadas por corredores que exalam aromas de especiarias, queijos curados, doces típicos, cachaças artesanais e flores frescas. Ao longo de 95 anos, o espaço se tornou ponto de encontro para moradores, turistas e chefs em busca de ingredientes locais.



O restaurante Casa Cheia, conhecido por sua cozinha mineira autêntica, continua sendo um dos mais recomendados com pratos típicos, como o Tropeiro e o “Mineirinho Valente”. Assim como o Bar da Lora, que conquista os clientes com o famoso fígado com jiló e o ambiente descontraído. Já o Roça Capital aposta em releituras modernas de pratos do interior, além de oferecer petiscos tradicionais; enquanto o Du Pain leva panificação artesanal para o coração do mercado.



Mercado Novo



A poucas quadras do Mercado Central, o Mercado Novo ganhou fôlego e status autêntico nos últimos anos. Construído nos anos 1960 para abrigar lojistas e escritórios, o prédio passou décadas sem sucesso no centro da cidade, até que artistas, produtores locais, cervejeiros e chefs começaram a ocupar suas salas abandonadas.



Atualmente, o Mercado Novo é referência em gastronomia autoral, drinks criativos, cervejas artesanais, design independente e cultura urbana. É um espaço onde se pode comer torresmo com limão e, na mesma visita, provar um café premiado. Vale visitar o Mascate, responsável pela bebida carnavalesca Xeque Mate, e no Lamparina, bar especializado em cachaça.

Mercados de bairro e feira de produtores locais



Localizado em um dos bairros mais tradicionais da cidade, o Mercado de Origem Santa Tereza foi reaberto com nova proposta: ser mais do que um centro de compras. Ele é um polo gastronômico e cultural, com espaços que recebem eventos, shows ao vivo, aulas, feiras e oficinas. O lugar também promove encontros entre cozinheiros locais, moradores e turistas em busca de experiências afetivas.

Ali, o sabor está sempre atrelado à memória. Em meio aos pratos regionais, é possível conhecer projetos ligados à economia solidária e à agricultura familiar. O mercado também acolhe eventos de música e literatura, reforçando o espírito boêmio e criativo do bairro onde nasceu o Clube da Esquina.



Menor e mais intimista, o Mercado Distrital do Cruzeiro é uma joia para quem quer viver BH como um morador local. Inaugurado em 1974, reúne cerca de 40 comerciantes que priorizam o frescor dos produtos. Frutas, hortaliças, carnes, temperos, pães, queijos e doces são vendidos em bancas que mantêm relações próximas com a vizinhança. Além disso, o mercado recebe eventos culturais e gastronômicos que agitam o bairro nos fins de semana.



No bairro da Cidade Nova, a Feira dos Produtores é um clássico. Fundada em 1950, funciona como mercado e galeria, com opções que vão de restaurantes populares a lojas de decoração, moda e artesanato. O ponto alto, no entanto, continua sendo a feira de alimentos, onde estão algumas das melhores bancas de queijos, doces mineiros e hortifrutis da capital.



Com estacionamento e estrutura ampla, é ideal para famílias e grupos que querem explorar um mercado com tranquilidade. Durante a semana ou aos sábados, o espaço também oferece serviços como pet shop, floricultura e salão de beleza, reunindo tudo em um só lugar.



Proposta em expansão



Mais recente entre os mercados de BH, o Mercado de Origem ocupa uma área estratégica no bairro Olhos D’Água, região Oeste de Belo Horizonte. Com arquitetura industrial, o Mercado de Origem traz um tom sofisticado e moderno reunindo produtores locais, gastronomia regional e eventos culturais.



O mercado busca valorizar a origem dos alimentos e o trabalho de quem planta, colhe e transforma os ingredientes. É uma alternativa interessante para quem deseja conhecer novos empreendimentos sem perder o vínculo com a tradição mineira.



Serviço:



Mercado Central



No Mercado Central de BH, mais de 400 lojas misturam aromas e sabores autênticos que celebram a cultura mineira em cada corredor.



Endereço: Av. Augusto de Lima, 744 - Centro



Horário: Seg. a dom., 08h às 18h



Onde ir: Bar da Lora; Rei do Torresmo; Casa Cheia; Limonada; Roça Capital; Bar do Júlio; Comercial Sabiá e mais



Mercado Novo



O Velho Mercado Novo oferece uma experiência alternativa com bares, sabores artesanais e a efervescência da cena cultural de BH.



Endereço: Avenida Olegário Maciel, 742 - Centro



Horário: Seg. a sáb., 7h às 00h; dom; 07h às 18h



Onde ir: Cozinha Tupis; Distribuidora Goitacazes; Cachaçaria Lamparina; Amaó Food; Bento Bolinhos; Café Jetiboca; Rotisseria Central e mais.



Mercado de Origem Santa Tereza



No Mercado de Origem de Santa Tereza, tradição e boemia se entrelaçam em um espaço acolhedor com queijos artesanais, música e cultura.



Endereço: R. São Gotardo, 273 - Santa Tereza



Horário: Sáb; 9 às 21h; dom; 9h às 18h



Onde ir: barracas de comidas típicas, cervejas artesanais, moda, utilidades, artesanato e muito mais.



Mercado Distrital do Cruzeiro



Endereço: Rua Ouro Fino, 452, R. Opala, 55 - Cruzeiro



Horário: Seg. a sáb., 7 às 18h; dom;. 7h às 13h



Onde ir: Restaurante Formoso, Comercial Morais, Empório Sìrio Líbanes, Forneria, Imperium, Parrila Del Mercado, Tasca do Miguel e mais.



Feira dos Produtores



Feira dos Produtores: onde aromas mineiros e memórias se entrelaçam a mais de 70 anos no Cidade Nova.



Endereço: Av. Cristiano Machado, 1950 - Cidade Nova



Horário: Seg. a sáb., 7h às 18h; dom;. 8h às 13h



Onde ir: Tropeiro Irmãs Nascimento, Bar do Dada, Loja do Edmundo, Massas Bella Sicília, Abdala Cheik Empório Árabe, Cachaçaria Trilha Real, Adega Vinhedo e mais



Mercado de Origem



Sabores, histórias e cultura: novo empreendimento valoriza os produtores locais e encanta público com gastronomia de alta qualidade.

