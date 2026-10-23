Caminhão tomba em subida íngreme e mobiliza bombeiros
Veículo perdeu tração durante transporte de areia; motorista saiu ileso da cabine após o veículo tombar e ficar suspenso em altura elevada
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Um caminhão tombou em Pará de Minas, na Região Central, enquanto seguia para realizar uma entrega de areia, nessa quinta-feira (22/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu força e tração durante uma subida íngreme.
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Em seguida, o caminhão perdeu a estabilidade e tombou. O motorista conseguiu sair sozinho da cabine, mesmo estando a metros do chão.
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Remoção com maquinário especializado
O acidente não deixou o registro de outros danos no local.
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A empresa responsável pelo veículo realizou a retirada com o auxílio de maquinário especializado, resgate técnico que evitou outros danos.