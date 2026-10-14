Datavault AI nomeia o acionista e executivo de investimentos Jeffrey Tirman para o Conselho de Administração

A Datavault AI Inc. (“Datavault AI” ou a “Companhia”) (Nasdaq: DVLT), uma empresa de Plataforma de Inteligência Artificial (“AIP”) que oferece serviços de monetização de dados, credenciamento e tokenização de ativos do mundo real (“RWA”), anunciou hoje a nomeação de Jeffrey Tirman para o seu Conselho de Administração, com efeito a partir de 12 de outubro de 2026. O Sr. Tirman foi indicado pela NYIAX, Inc. (“NYIAX”) em conexão com a aquisição da NYIAX pela Datavault AI, concluída recentemente, tendo atuado anteriormente no conselho de administração da NYIAX. Como acionista da Datavault AI, o Sr. Tirman traz para o Conselho tanto uma perspectiva de proprietário quanto uma vasta experiência em gestão.

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O Sr. Tirman possui mais de 35 anos de experiência internacional em gestão de investimentos, com foco em transformação corporativa, estratégia de capital e criação de valor. Ele liderou transações transfronteiriças complexas para fortalecer balanços patrimoniais, reorganizar operações e realinhar estruturas de capital, atuando tanto como acionista principal quanto em nome de acionistas independentes. Sua experiência em transações inclui aberturas de capital, financiamentos privados, cisões, aquisições, refinanciamentos de balanço e liderança de comitês de credores.

“Jeffrey está se juntando ao nosso Conselho não apenas como um conselheiro experiente, mas como um acionista com capital real comprometido com o sucesso da Datavault AI”, afirmou Nathaniel Bradley, CEO da Datavault AI. “Jeffrey passou mais de três décadas trabalhando com empresas durante períodos críticos de transformação, trazendo um profundo conhecimento sobre mercados de capitais, reestruturação corporativa e crescimento estratégico. Sua experiência será particularmente valiosa à medida que continuamos a expandir nossas operações e a avaliar oportunidades para fortalecer nossa posição financeira.”

O Sr. Tirman atua atualmente como CEO da Elan d.o.o., fabricante de artigos esportivos sediada na Eslovênia, onde liderou uma reestruturação corporativa abrangente e uma transformação operacional após a aquisição da empresa por investidores institucionais em 2015. Suas responsabilidades incluíram estabilização financeira, reorganização corporativa, aprimoramento de práticas de governança, reestruturação da gestão, melhorias operacionais em quatro divisões de negócios, múltiplos refinanciamentos do balanço patrimonial e a preparação da empresa para uma possível venda.

Em 2016, o Sr. Tirman fundou a Abri Capital Ltd., uma empresa de investimentos do tipo *family office* que investe globalmente em diversas classes de ativos e tipos de títulos. Anteriormente, ele foi cofundador da Rhodium Capital Management Ltd., uma gestora de investimentos sediada em Londres especializada nos mercados de crédito da Europa e da região CEEMEA (Europa Central e Oriental, Oriente Médio e África). De 1997 a 2012, atuou como Presidente da Talisman Capital, gerenciando estratégias de investimento e projetos de reestruturação corporativa para clientes institucionais de diversos setores. O Sr. Tirman também atuou como professor adjunto de Finanças Corporativas Avançadas na HEC Lausanne, de 2009 a 2014. Ele possui MBA (com foco em Contabilidade Corporativa) pela A.B. Freeman School of Business da Universidade de Tulane e bacharelado em Administração de Empresas (com ênfase em Economia) pela Universidade do Arkansas em Little Rock.

“É um prazer integrar o Conselho da Datavault AI nesta fase crítica de desenvolvimento da empresa”, disse o Sr. Tirman. “Como acionista, tenho um interesse direto no sucesso da companhia. Minha carreira tem sido dedicada a ajudar empresas a superar desafios financeiros e operacionais complexos, fortalecendo suas estruturas de capital e posicionando-as para um crescimento lucrativo. Estou entusiasmado em trabalhar com a empresa para apoiar uma execução operacional e financeira disciplinada e para expandir o negócio de forma inteligente.”

Sobre a Datavault AI

A Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) é uma empresa de AIP (Plataforma de Inteligência Artificial) focada em transformar dados e ativos do mundo real em ativos digitais inteligentes, seguros e monetizáveis. A plataforma integrada da empresa combina inteligência artificial, uma camada de inferência impulsionada por IA, avaliação de dados, tokenização, cibersegurança, computação de alto desempenho e tecnologias de exchange para dar suporte ao ciclo de vida de dados e ativos digitais — desde a identificação e avaliação até a tokenização, comercialização e monetização.

A Datavault AI opera por meio de duas divisões sinérgicas: Data Science e Acoustic Science. A divisão de Ciência de Dados inclui as tecnologias patenteadas da empresa — Data Vault®, DataValue® e DataScore® — juntamente com suas capacidades de cibersegurança, tokenização e exchange. A divisão de Ciência Acústica inclui WiSA®, ADIO® e tecnologias relacionadas de áudio espacial e tecnologias de transmissão de dados via som, bem como os negócios da Empresa nas áreas de eventos e mídia experiencial, incluindo a CompuSystems, Inc. — operada sob a marca Event Citadel — e a API Media Innovations Inc.

Em conjunto, essas capacidades formam uma plataforma de IA integrada, projetada para conectar dados, inteligência, valor e mercados, permitindo que empresas, instituições e proprietários de ativos identifiquem, protejam, valorizem e monetizem dados e ativos do mundo real.

A Empresa está sediada na Filadélfia, Pensilvânia. Para mais informações, acesse www.dvlt.ai. Informações para investidores estão disponíveis em ir.datavaultsite.com. Notícias e insights sobre tecnologia são publicados em dvlt.ai/insights.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, conforme alterada, e de outras leis de valores mobiliários aplicáveis, referentes à Datavault AI Inc. ("Datavault AI", "Empresa" ou "nós") e ao nosso setor, as quais envolvem riscos e incertezas. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas porque elas contêm palavras como "pode", "poderia", "irá", "deverá", "espera", "planeja", "antecipa", "pretende", "visa", "projeta", "contempla", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "meta", "objetivo", "busca", "provável" ou "continua", ou a forma negativa dessas palavras ou outros termos ou expressões semelhantes que digam respeito às nossas expectativas, estratégias, planos ou intenções. A ausência dessas palavras não significa que uma declaração não seja prospectiva.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa incluem, entre outras, declarações sobre as contribuições esperadas de Jeffrey Tirman para o Conselho de Administração da Empresa; os benefícios esperados de sua experiência em gestão de investimentos, reestruturação corporativa, mercados de capitais e negócios internacionais; a capacidade da Empresa de fortalecer sua posição financeira, estrutura de capital e execução estratégica; e os benefícios previstos da aquisição da NYIAX pela Empresa; a capacidade da Companhia de integrar com sucesso os negócios, o pessoal, a propriedade intelectual e as tecnologias da NYIAX; a expansão, o desenvolvimento, a operação e a comercialização previstos das plataformas de negociação e de tokenização da Companhia; a capacidade da Companhia de aproveitar a tecnologia de negociação patenteada e as capacidades de gestão de contratos da NYIAX; os planos da Companhia de expandir seus negócios de ativos digitais e de monetização de dados; e o crescimento futuro, os objetivos estratégicos e a capacidade da Companhia de gerar valor a longo prazo para os acionistas.

Essas declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas, estimativas, suposições e crenças atuais da Companhia e estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados, eventos ou desenvolvimentos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros: a capacidade da Companhia de integrar com sucesso a NYIAX e obter os benefícios previstos da aquisição; a capacidade de Jeffrey Tirman de contribuir para os objetivos estratégicos e financeiros da Companhia; a capacidade do Conselho de Administração e da equipe de gestão da Companhia de executar efetivamente seus objetivos estratégicos; a capacidade da Companhia de atrair, reter e utilizar de forma eficaz conselheiros, executivos e outros profissionais qualificados; a capacidade da Companhia de desenvolver, operar, integrar, escalar e comercializar com sucesso suas tecnologias de negociação e tokenização; riscos tecnológicos, operacionais, de segurança cibernética, regulatórios e outros que afetem as plataformas e os negócios da Companhia; a disponibilidade, a funcionalidade e a adoção comercial das tecnologias da Companhia; mudanças nas condições de mercado e no ambiente competitivo; a capacidade da Companhia de fortalecer sua posição financeira; leis e regulamentos federais e estaduais aplicáveis ??a valores mobiliários, bem como outras leis e regulamentos aplicáveis ??a ativos digitais, tecnologias blockchain e aos negócios da Companhia; e outros riscos e incertezas descritos nos documentos arquivados pela Companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo sob o título "Fatores de Risco" no Relatório Anual mais recente da Companhia no Formulário 10-K, nos Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e em outros documentos arquivados junto à SEC.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa referem-se apenas à data deste comunicado. A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Recomenda-se aos leitores que não depositem confiança indevida nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261014563704/pt/

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