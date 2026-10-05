5 deputados federais mais votados se dividem entre PL e PSOL; saiba quem são

Nesse domingo (4/10), os brasileiros foram às urnas eleger senadores, governadores, presidente e deputados federais e estaduais. Dentre os mais votados para a Câmara dos Deputados estavam Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP) e Érika Hilton (PSOL-SP), seguidos por André Fernandes (PL-CE) e Sâmia Bonfim (PSOL-SP).

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Nikolas Ferreira (PL-MG)

Nikolas Ferreira obteve 3.119.318 votos, o equivalente a 24,7% do total de eleitores que foram às urnas em Minas Gerais. Natural de Belo Horizonte, o parlamentar de 30 anos iniciou sua carreira política em 2020, quando se elegeu vereador na capital mineira pelo PRTB. Em 2022, já filiado ao PL, conquistou seu primeiro mandato como deputado federal com 1.492.047 votos.

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Lucas Pavanato (PL-SP)

Lucas Pavanato, também do PL, superou a marca de 3 milhões de votos, alcançando 3.038.438, o que representa 11,5% dos eleitores paulistas. Com 28 anos e natural de Sorocaba, sua primeira disputa eleitoral ocorreu em 2022 para deputado estadual, ficando na suplência com 36 mil votos. Em 2024, elegeu-se vereador pela cidade de São Paulo com 161 mil votos, já pelo seu partido atual.

Érika Hilton (PSOL-SP)

Érika Hilton assegurou 1.596.472 votos, correspondendo a 5,9% do eleitorado que votou em São Paulo. Aos 33 anos, a deputada nascida em Franco da Rocha foi eleita para seu primeiro mandato federal em 2022, pelo PSOL, com 256 mil votos. Antes de chegar à Câmara, foi vereadora em São Paulo entre 2021 e 2023.

André Fernandes (PL-CE)

Deputado federal mais votado do Ceará, André Fernandes se elegeu com 684.372 votos. Foi deputado estadual em 2018, federal em 2022 e chegou ao segundo turno pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Natural de Iguatu, ele também é presidente do PL no estado.

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Sâmia Bomfim (PSOL) foi reeleita deputada federal com 2,46% dos votos válidos em São Paulo. Seus 583.107 votos a colocam em 5º lugar na lista dos mais votados do Brasil. Natural de Presidente Prudente, foi vereadora em São Paulo por dois anos antes de se eleger Deputada Federal em 2018 e em 2022.

Outros deputados com votações expressivas