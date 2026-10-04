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ELEIÇÕES 2026

Nikolas supera próprio recorde e segue sendo o deputado mais votado em MG

Deputado federal bateu próprio recorde de 2022 e superou marca de Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/10/2026 19:31

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Nikolas Ferreira
Nikolas Ferreira se torna o deputado federal mais votado na história crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) se torna o candidato a deputado federal mais votado da história de Minas Gerais. Com 61,95% das urnas apuradas, às 19h11, o parlamentar já somava 2.045.024 votos nas eleições de 2026.

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Ele bateu o próprio recorde, estabelecido nas eleições de 2022, quando se tornou o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais e o candidato com o maior número de votos naquele pleito em todo o país, com 1.492.047 votos.

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No âmbito nacional, Nikolas Ferreira e o candidato a deputado federal Lucas Pavanato (PL) disputam o posto de deputado federal mais votado da história do Brasil. O recorde anterior pertencia a Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e irmão do candidato Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 1,84 milhão de votos em São Paulo nas eleições para deputado federal.

Até a última atualização, às 19h12, Pavanato havia conquistado 2.206.275 votos em São Paulo, superando a marca de Eduardo Bolsonaro e estabelecendo um novo recorde nacional.

Perfil de Nikolas Ferreira

Nascido em Belo Horizonte, Nikolas Ferreira completou 30 anos em maio. Fiel da Comunidade Evangélica Graça e Paz, ganhou projeção nas redes sociais com críticas ao que chama de doutrinação ideológica em escolas e universidades.

Foi vereador de BH entre 2021 e 2022 e, aos 26 anos, chegou à Câmara com a maior votação do país e a maior da história de Minas, superando os 520 mil votos de Patrus Ananias em 2002. Presidiu a Comissão de Educação entre 2024 e 2025 e é 3º vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

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Coleciona processos e polêmicas com adversários e é considerado o principal nome do PL fora da família Bolsonaro. Embora tenha aparecido bem em pesquisas para o governo de Minas, recusou disputar cargo majoritário em 2026.

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