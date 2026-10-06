Pulada de cerca: Inteligência Artificial vira cúmplice em casos de traição amorosa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A inteligência artificial já é usada para facilitar relacionamentos discretos e extraconjugais. Ferramentas como ChatGPT, Gemini e Claude servem para escrever mensagens, criar desculpas e manter casos em segredo, segundo uma pesquisa da plataforma Sasha7, focada em encontros extraconjugais.

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O levantamento, que entrevistou 1.087 usuários adultos, revelou que 44% já utilizaram alguma ferramenta de IA em conexão com um relacionamento sigiloso. A tecnologia se tornou uma aliada para administrar a vida dupla.

Os dados mostram que a IA funciona como uma espécie de assistente. Cerca de 31% dos entrevistados usaram a tecnologia para escrever ou melhorar mensagens para um interesse romântico, enquanto 26% buscaram conselhos sobre o caso.

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IA para esconder a traição

Um dos usos mais notáveis é a capacidade de criar justificativas. Conforme o estudo, 18% dos participantes já recorreram à IA para ajudar a explicar uma situação suspeita ao cônjuge ou parceiro oficial.

Além disso, 14% admitiram ter usado inteligência artificial especificamente para tornar o relacionamento extraconjugal mais difícil de ser descoberto. Entre os que já utilizaram a tecnologia, 58% afirmaram que ela facilitou a administração do caso.

O uso da IA para esses fins é mais comum entre os jovens. Na faixa etária de 18 a 34 anos, 61% já haviam usado a tecnologia em um caso, contra 27% entre pessoas com 55 anos ou mais.

O futuro dos relacionamentos secretos

A pesquisa também aponta para uma mudança de comportamento a longo prazo. A maioria dos entrevistados (64%) acredita que a IA tornará os relacionamentos extraconjugais mais fáceis de conduzir nos próximos cinco anos.

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O uso da tecnologia, no entanto, levanta questões sobre autenticidade. Apenas 46% dos que usaram IA para escrever mensagens sentiram que o texto ainda parecia totalmente escrito por eles. Para 15%, a mensagem já não refletia a própria voz.