Atleta se envolve em caso extraconjugal e provoca escândalo no Japão

O tenista japonês Kei Nishikori está no centro de uma polêmica após a divulgação de um caso extraconjugal com a modelo Azuki Oguchi.

A informação foi revelada pelo veículo Shukan Bunshun, que publicou fotos de Nishikori visitando o apartamento de Oguchi na semana passada, enquanto ele estava no Japão.

Segundo a imprensa local, o relacionamento entre o tenista, de 35 anos, e a modelo, de 32, teria começado em 2022, quando os dois se conheceram em Honolulu, no Havaí. O caso, segundo relatos, chegou a ser interrompido após o então namorado de Oguchi descobrir a situação, mas foi retomado há cerca de um ano.

Diante da repercussão, Nishikori divulgou um comunicado no site de sua empresa de branding, a IMG. “Peço sinceras desculpas por causar transtornos a todos os meus apoiadores: fãs de tênis, associações, patrocinadores e outras partes relacionadas, e por sua preocupação e inconveniência devido ao meu comportamento desonesto. Além disso, lamento profundamente ter ferido minha esposa e meus filhos”, diz o texto.

O tenista é casado desde 2020 com Mai Yamaguchi, também conhecida como Ako Mizuki. O casal tem um filho de 4 anos e espera o segundo ainda em 2024. Segundo veículos de imprensa, Nishikori teria dito a Oguchi que não amava mais a esposa e que mantinha o casamento por causa dos filhos.

A repercussão do caso também afetou a modelo, que desativou sua conta no Instagram depois de receber uma série de comentários e atenção da mídia.

Nishikori é um dos maiores nomes do esporte japonês. Finalista do US Open de 2014, ele é o único tenista do país a ter alcançado o top 5 do ranking da ATP na era aberta. Ele soma 12 títulos da ATP e 15 vice-campeonatos, mas vem lidando com lesões frequentes. Atualmente ocupa a 66ª posição no ranking.

No fim do comunicado, Nishikori afirmou que pretende se concentrar nas competições. “De agora em diante, para cumprir meu papel como membro responsável da sociedade, me concentrarei exclusivamente nas competições de tênis e na obtenção de resultados. Faremos todo o possível para reconquistar sua confiança”, prometeu.