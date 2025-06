Princesa do Japão viaja em classe econômica de avião comercial no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Imagina embarcar em um voo e perceber que há um membro da família real a bordo. Foi o que aconteceu com os passageiros de um voo comercial da Azul, partindo de Campinas (SP) para Campo Grande (MS), na última segunda-feira (9/6). A bordo estava a princesa Kako de Akishino, de 30 anos, integrante da família imperial japonesa. Ela está no Brasil desde o dia 5 para celebrar os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão.

Um vídeo obtido compartilhado nas redes sociais mostra a princesa e sua comitiva cumprimentando educadamente a tripulação antes de se acomodarem discretamente na classe econômica da aeronave. Desde que chegou ao país, a princesa já visitou os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A chegada da princesa em Campo Grande foi marcada por uma operação de segurança que chamou a atenção dos passageiros e funcionários. “Dentro do avião, havia um grupo de pessoas no fundo que se levantou rapidamente após o pouso”, relatou a empresária campo-grandense Taty Ota, de 39 anos ao site MidiaMax.

No lado externo da aeronave, ela viu a movimentação da polícia imperial japonesa organizando uma saída estratégica para a princesa. Taty, que estava na mesma fileira que Kako no voo, tentou registrar o momento com uma selfie.

Ainda existem belas princesas no século 21. O perfil mudou e não se usam mais os ornamentos da realeza dos antepassados. Mas a nobreza é mantida! Veja, então, algumas belas e modernas princesas da atualidade. pixabay Princesa Charlene de Mônaco - Casada com o príncipe Albert II, Charlene de Mônaco é a princesa consorte do principado. Ex-nadadora olímpica pela África do Sul, ela se envolve em várias causas sociais, especialmente relacionadas à saúde e à proteção infantil. Recentemente, enfrentou desafios de saúde, mas continua cumprindo seus deveres reais. Frankie Fouganthin wikimedia commons Princesa Salma da Jordânia - Filha da rainha Rania e do rei Abdullah II da Jordânia, a princesa Salma é uma das figuras mais admiradas do Oriente Médio. Estudiosa e ativa, ela se dedica a causas de educação e cultura. Embora não esteja na linha de sucessão, continua sendo uma importante figura pública. Divulgação Royal Hashemite Court Princesa Elisabeth da Bélgica - Filha mais velha do rei Philippe da Bélgica, Elisabeth é a herdeira do trono. Com um grande interesse por estudos militares e diplomáticos, ela é a primeira mulher da família real belga a ingressar na Real Academia Militar. reprodução instagram Além dos estudos acadêmicos, a princesa também se dedica a causas sociais e culturais. Ela é uma figura admirada pela juventude belga e é vista como a futura monarca do país, estando em constante preparação para assumir esse papel. reprodução instagram Princesa Catharina Amalia da Holanda - Primeira filha do rei Guilherme-Alexander e da rainha Máxima, Catharina Amalia é a Princesa de Orange, herdeira do trono holandês. reprodução instagram Nascida em 2003, ela é apaixonada por esportes como equitação e esqui, e se prepara para um futuro papel de liderança na monarquia holandesa. reprodução instagram Princesa Ingrid Alexandra da Noruega - Filha do príncipe herdeiro Haakon e da princesa Mette-Marit, Ingrid Alexandra é a segunda na linha de sucessão ao trono norueguês. Pratica esportes como esqui e kickboxing, e já participa de eventos oficiais. Sua educação é focada em preparar para a futura liderança do país. Aeltegop / commons wikimedia Princesa Leonor da Espanha - Primeira filha do rei Felipe VI e da rainha Letizia, Leonor é a Princesa das Astúrias e herdeira do trono espanhol. reprodução instagram Ela começou a desempenhar funções públicas cedo, incluindo a leitura de trechos da Constituição Espanhola. Fluente em inglês, é uma figura importante para a monarquia espanhola. reprodução instagram Princesa Estelle da Suécia - Filha mais velha da princesa Vitória da Suécia e do príncipe Daniel, Estelle é a segunda na linha de sucessão ao trono sueco. Adolescente, á participa de várias cerimônias e eventos oficiais, incluindo o Dia Nacional da Suécia, consolidando seu papel na vida pública sueca. Kate Gabor/Kungl. Hovstaterna Princesa Alexandra de Hanôver - Filha do príncipe Ernst August de Hanôver e da princesa Caroline de Mônaco, Alexandra tem dupla linhagem real. Embora tenha perdido o direito à sucessão ao trono britânico após se converter ao catolicismo, ela continua sendo princesa de Hanôver e possui um perfil discreto na realeza europeia. reprodução Princesa Iman Bint Abdullah da Jordânia (esquerda) - Filha do rei Abdullah II e da rainha Rania da Jordânia, Iman é uma princesa engajada em esportes e atividades culturais. Apesar de não poder herdar o trono devido à sucessão masculina da Jordânia, ela continua sendo uma figura importante na vida pública e no apoio à monarquia. reprodução redes sociais Princesa Aiko do Japão - Filha do imperador Naruhito e da imperatriz Masako, Aiko, também conhecida como Princesa Toshi, é uma das figuras mais amadas do Japão. Apesar de ser uma princesa, ela não pode suceder ao trono imperial japonês devido à tradição de sucessão masculina na família imperial. reprodução instagram Princesa Alexandra de Luxemburgo - Filha do grão-duque Henrique de Luxemburgo e da grã-duquesa Maria Teresa, Alexandra ocupa o sexto lugar na linha de sucessão ao trono luxemburguês. Apesar de não ter um papel ativo em termos de sucessão, ela é uma princesa muito respeitada e participa de eventos e causas sociais. reprodução instagram Sikhanyiso Dlamini, princesa do Essuatíni (antiga Suazilândia) - Filha do rei Mswati III, Sikhanyiso Dlamini é a primeira filha de seu pai, que tem várias esposas e filhos. A princesa se formou em Comunicação Digital e tem um histórico de ativismo, especialmente em relação à crítica à poligamia. Continua sendo princesa, apesar das controvérsias com a realeza. Domínio público Princesa Angela de Liechtenstein - Nascida Angela Brown no Panamá, ela se casou com o príncipe Maximiliano de Liechtenstein, tornando-se a primeira princesa consorte negra da realeza europeia. Angela é ativa em diversas causas sociais e culturais, destacando-se por seu papel importante como membro da família real de Liechtenstein. reprodução instagram Princesa Maria-Olympia da Grécia e Dinamarca - Nascida em Nova York, Maria-Olympia é descendente das famílias reais da Grécia e Dinamarca, mas não faz parte da linha de sucessão. Com uma carreira de modelo, ela também é conhecida por sua participação em eventos sociais e seu papel como ícone fashion na realeza europeia. Princesa Charlotte de Cambridge - Filha do príncipe William e da princesa Kate Middleton, Charlotte é a quarta na linha de sucessão ao trono britânico. Com apenas 10 nos, a jovem princesa já participa de eventos da família real e é uma das figuras mais queridas da monarquia britânica, sendo destaque nas aparições públicas. Reprodução Instagram Voltar Próximo

“Ela aceitou, mas os seguranças não permitiram. Foram eles que barraram”, contou. Mesmo assim, ela não desistiu. No dia seguinte, foi até um dos locais onde a princesa cumpria agenda e conseguiu tirar fotos, ser novamente cumprimentada e registrar vídeos. “Sou ou não sou sortuda?”, brincou a empresária.

Segundo ela, a experiência foi marcante e inesperada. “Ela é linda, parece uma boneca. Cumprimentou com a cabeça, do jeitinho japonês”, disse Taty, que tem ascendência oriental. Ela viajava com o pai, o arquiteto Ikunari Ota, de 66 anos, para visitar a avó no interior paulista, que está prestes a completar 93 anos. “Nem imaginávamos viver isso. Ela poderia fretar um voo, mas entrou como uma passageira comum. Sentou, fez reverência e ficou cercada de alguns homens que aparentavam ser seguranças”, relembrou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Campo Grande, na terça-feira (10/6), Kako participou de uma visita à Associação Nipo-Brasileira da cidade e teve um encontro reservado com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB). Já nesta quarta-feira (11), ela participou de um almoço oficial com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio Itamaraty, em Brasília. Ela também visitou o Congresso Nacional e encontrou o presidente Lula (PT).