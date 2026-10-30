REV Ocean nomeia Paul Baribault como CEO antes do início das operações globais em 2027

A REV Ocean nomeou Paul Baribault como Diretor Executivo (CEO), em um momento em que a organização se prepara para a estreia internacional de seu navio de pesquisa de 195 metros, prevista para abril de 2027, no Rio de Janeiro, durante a Conferência da Década dos Oceanos da ONU.

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Sendo uma das maiores embarcações de pesquisa e exploração de propriedade privada no mundo, o REV representa um importante investimento filantrópico na ciência oceânica. Equipado com nove laboratórios, veículos avançados para exploração em águas profundas e instalações dedicadas à colaboração, o navio foi projetado para oferecer aos cientistas acesso a uma infraestrutura de pesquisa de nível mundial, conectando suas descobertas a pessoas e instituições capazes de impulsionar a proteção dos oceanos.

Baribault assume o cargo no momento em que a REV Ocean transita de uma década dedicada à engenharia e construção para a fase de operações internacionais. Sua missão será estabelecer parcerias globais, consolidar a base de financiamento e estruturar a organização necessária para transformar as capacidades científicas da REV Ocean em um impacto duradouro para os oceanos.

Com vasta experiência na liderança de organizações sem fins lucrativos e voltadas à conservação, Baribault atuou como presidente e CEO da San Diego Zoo Wildlife Alliance entre 2019 e 2025, período em que expandiu os programas e parcerias globais de conservação da instituição. Anteriormente, ocupou cargos de alta gestão na The Walt Disney Studios, incluindo o de gerente-geral da Disneynature, onde desenvolveu iniciativas de conservação voltadas à proteção e restauração de habitats. Ele também presidiu o Jane Goodall Institute.

Paul Baribault, novo CEO da REV Ocean, afirmou: “A REV Ocean representa uma oportunidade extraordinária para transformar o que é possível no campo da ciência e da conservação oceânica. Ao oferecer aos cientistas acesso a tecnologias de ponta e conectar suas descobertas àqueles que podem agir, conseguiremos transformar conhecimento em progresso real. Estou entusiasmado em dar continuidade ao trabalho notável que já está em andamento e em ampliar o alcance e o impacto internacional da REV Ocean.”

Kjell Inge Røkke, fundador da REV Ocean, afirmou: “A REV Ocean foi criada para desenvolver algo que ainda não existia. Paul compreende o que é necessário para construir organizações, reunir pessoas e transformar ambição em resultados. Sua experiência nos setores empresarial, de mídia e de conservação faz dele a pessoa certa para conduzir a REV Ocean em seu próximo capítulo.”

Karen Simon, presidenta executiva da REV Ocean, declarou: “Paul traz a experiência em liderança, o histórico na área de conservação e a perspectiva internacional necessários para esta nova fase. Nosso foco agora está na construção de parcerias e no fortalecimento institucional que permitirão à REV Ocean gerar um impacto duradouro. Ele desempenhará um papel central nesse trabalho, ao lado de Silje e de toda a equipe da REV Ocean.”

No cerne da missão da REV Ocean está o compromisso de tornar a ciência oceânica avançada mais acessível. A organização planeja oferecer a equipes científicas selecionadas acesso à embarcação, a equipamentos especializados e a uma tripulação experiente, sem custos pelo uso do navio — mediante um processo de seleção científica e o atendimento a requisitos operacionais.

As dez primeiras missões científicas filantrópicas da REV, com início previsto para 2027, estão sendo planejadas em conjunto com parceiros no Atlântico Sul, no Caribe e no Pacífico Tropical Oriental. Elas abordarão desafios urgentes, como a criação de áreas marinhas protegidas, o combate à poluição por plásticos e o fortalecimento da capacidade científica regional, ajudando a conectar pesquisas a decisões voltadas à conservação.

Sob a liderança da diretora de operações (COO) e ex-CEO interina, Silje Ulvestad, a equipe internacional da REV Ocean tem supervisionado os preparativos para a entrada da embarcação em operação, incluindo testes de sistemas científicos, a preparação da tripulação e a colaboração com parceiros de pesquisa.

Sobre a REV Ocean

A REV Ocean é uma organização filantrópica dedicada à ciência oceânica, focada na proteção e na restauração dos oceanos. Sua embarcação de pesquisa e exploração, com 195 metros de extensão, é uma das maiores do mundo em sua categoria sob propriedade privada, projetada para conectar descobertas científicas a ações concretas.

A REV Ocean concentra-se em quatro prioridades: áreas marinhas protegidas, poluição marinha por plásticos, capacitação da próxima geração de cientistas oceânicos e promoção da cultura oceânica entre tomadores de decisão. Por meio de infraestrutura de pesquisa avançada, dados abertos e colaboração internacional, a REV Ocean busca reduzir a lacuna entre a descoberta científica e a proteção efetiva — em prol de um oceano saudável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261029721754/pt/

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