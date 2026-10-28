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ZONA DA MATA

MG: motorista de carreta de fraldas morre em acidente na BR-262

O veículo tombou e parte da carga ficou espalhada pela rodovia. Os bombeiros relatam que o impacto do acidente teria matado o condutor na hora

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
28/10/2026 17:10

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Incidente na BR-262 chegou a paralisar o trânsito nos dois sentidos
Incidente na BR-262 chegou a paralisar o trânsito nos dois sentidos crédito: CBMMG / Reprodução

Uma carreta de fraldas tombou na BR-262, em Reduto, na Região da Zona da Mata, na madrugada desta quarta-feira (28/10). O motorista, de 41 anos, morreu no local do acidente. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

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De acordo com a corporação, o condutor teria colidido com o barranco e tombado o veículo na diagonal da rodovia. Parte da carga se espalhou pelo trecho, o que impediu a circulação de veículos nos dois sentidos. 

O motorista morreu com a força do impacto. Ele ficou preso nas ferragens do veículo e teve de ser retirado com ajuda dos militares no local. 

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Uma equipe do Samu esteve no local e prestou atendimento inicial ao condutor. Os socorristas confirmaram o óbito no local. 

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no trecho do acidente e levou o corpo do motorista ao IML de Manhuaçu, cidade também na Zona da Mata. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para as providências necessárias e para o serviço de remoção do veículo/carga.

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