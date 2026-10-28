Acidente com quatro veículos provoca fila de 2 km em Contagem

Um acidente envolvendo três carros de passeio e uma carreta provocou cerca de 2 quilômetros de congestionamento na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (28/10). A ocorrência foi registrada no sentido Betim e mobilizou equipes da Transcon, responsável pelo atendimento no local.



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Por volta das 12h40, os veículos envolvidos ainda permaneciam na avenida, contribuindo para a retenção no trânsito. Apesar do impacto na circulação, ninguém ficou ferido.

As causas do engavetamento não haviam sido informadas até a última atualização das informações. A Transcon acompanhou a ocorrência no trecho, que é uma das vias de ligação entre Contagem e Betim.

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A reportagem aguarda novas atualizações do ocorrido.