Obras na BR-040 provocam interdições em trecho de Minas até domingo

Motoristas que trafegam pela BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), devem ficar atentos às intervenções programadas entre esta segunda-feira (26/10) e domingo (1º/11). As obras incluem manutenção do pavimento, aplicação de microrrevestimento, implantação de uma balança de pesagem em movimento e construção de um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros. Os trabalhos podem provocar interdições parciais de faixas, desvios e alterações temporárias no trânsito.



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A programação é realizada pela concessionária Via Cristais, responsável pela administração de 594 quilômetros da rodovia. Em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais, as equipes trabalham na construção de um PPD, na altura do km 434, no sentido sul, em direção a Belo Horizonte. No local, haverá interdição da segunda faixa.

Também em Paraopeba, no km 428, no sentido norte, em direção a Brasília, está em andamento a implantação de uma balança de pesagem em movimento, que permite verificar o peso dos veículos de carga durante o deslocamento. A intervenção prevê desvio no trânsito.



Em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as obras de pavimentação ocorrerão no sentido sul, entre o km 505 e os quilômetros 514 e 517. Nesse trecho, as intervenções serão realizadas durante a noite, das 22h às 5h, com interdições temporárias e parciais.



Obras de pavimentação

Os serviços de conservação do asfalto estão distribuídos por outros municípios mineiros. Em Sete Lagoas, nos quilômetros 462 e 463, haverá obras nos dois sentidos da rodovia, com interdições parciais durante o dia.



Em Paraopeba, também estão previstas intervenções no pavimento nos quilômetros 418 e 420, no sentido sul. Já em Curvelo, os trabalhos abrangem os quilômetros 376 e 378, com aplicação de microrrevestimento nos dois sentidos; o km 378, com serviços no pavimento e no acostamento; e o trecho entre os quilômetros 411 e 416, também com obras de pavimentação.



Entre Sete Lagoas e Capim Branco, do km 477 ao 489, e entre Capim Branco e Esmeraldas, do km 489 ao 498, as equipes realizarão serviços de microrrevestimento nos dois sentidos da rodovia.



Mais ao norte do estado, o cronograma inclui a aplicação de microrrevestimento entre São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, do km 268 ao 287. Em São Gonçalo do Abaeté, também haverá obras de pavimentação entre os quilômetros 255 e 262, nos dois sentidos.



A obra consiste na aplicação de uma camada protetora sobre o asfalto, que contribui para vedar pequenas fissuras e prolongar a vida útil do pavimento. A programação também contempla outros serviços de conservação para corrigir irregularidades e melhorar as condições da pista.



Horários e cuidados

De acordo com a Via Cristais, os serviços serão executados, em geral, das 7h às 17h. A exceção é parte das intervenções em Ribeirão das Neves, programadas para o período entre 22h e 5h. O cronograma poderá ser alterado em caso de chuva, já que algumas atividades dependem de pista seca.



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A concessionária orienta os motoristas a respeitar a sinalização provisória, observar os limites de velocidade e redobrar a atenção ao passar pelas frentes de trabalho. A presença das equipes e dos equipamentos pode exigir mudanças temporárias na circulação e reduzir a capacidade de tráfego em determinados pontos da rodovia.

