Vídeo: incêndio em BH atinge imóvel na Região Oeste

Um incêndio atingiu um apartamento de um edifício residencial na Rua Conde de Palma, 1.359, no bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (27/10). O fogo começou no apartamento 304 e provocou grande volume de fumaça, levando à evacuação do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), não houve feridos, embora alguns moradores tenham inalado fumaça.



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A ocorrência mobilizou quatro equipes dos bombeiros, com outras duas a caminho para reforçar o atendimento. Por volta das 11h35, os militares informaram que a situação estava controlada e iniciaram os trabalhos de rescaldo, etapa destinada a eliminar focos remanescentes e evitar que as chamas voltem a se propagar.

A retirada dos moradores exigiu atenção especial das equipes, principalmente nos andares superiores ao apartamento atingido. De acordo com os bombeiros, a fumaça formou uma barreira no interior do edifício, dificultando a evacuação dos residentes.

Apesar da exposição à fumaça, não havia registro de pessoas com mal-estar ou dificuldades respiratórias até as últimas informações divulgadas pela corporação. Como não houve atendimento de vítimas, os bombeiros não dispunham de um levantamento completo dos moradores afetados.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a situação do imóvel e registrar os possíveis impactos do incêndio. A perícia da Polícia Civil também foi chamada para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Causas serão investigadas

A origem do incêndio ainda não foi confirmada oficialmente. Relatos de pessoas que estavam no local levantaram a suspeita de que um aparelho eletrônico deixado conectado à tomada pudesse estar relacionado ao início das chamas. A hipótese, no entanto, não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

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As causas do incêndio serão investigadas após os trabalhos das equipes no local.