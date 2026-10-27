Vídeo: incêndio em BH atinge imóvel na Região Oeste
Fogo começou no apartamento 304 de um prédio no bairro Cabana do Pai Tomás; moradores foram retirados do edifício e alguns inalaram fumaça, mas ninguém se feriu
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Um incêndio atingiu um apartamento de um edifício residencial na Rua Conde de Palma, 1.359, no bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (27/10). O fogo começou no apartamento 304 e provocou grande volume de fumaça, levando à evacuação do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), não houve feridos, embora alguns moradores tenham inalado fumaça.
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A ocorrência mobilizou quatro equipes dos bombeiros, com outras duas a caminho para reforçar o atendimento. Por volta das 11h35, os militares informaram que a situação estava controlada e iniciaram os trabalhos de rescaldo, etapa destinada a eliminar focos remanescentes e evitar que as chamas voltem a se propagar.
A retirada dos moradores exigiu atenção especial das equipes, principalmente nos andares superiores ao apartamento atingido. De acordo com os bombeiros, a fumaça formou uma barreira no interior do edifício, dificultando a evacuação dos residentes.
Apesar da exposição à fumaça, não havia registro de pessoas com mal-estar ou dificuldades respiratórias até as últimas informações divulgadas pela corporação. Como não houve atendimento de vítimas, os bombeiros não dispunham de um levantamento completo dos moradores afetados.
A Defesa Civil foi acionada para avaliar a situação do imóvel e registrar os possíveis impactos do incêndio. A perícia da Polícia Civil também foi chamada para apurar as circunstâncias da ocorrência.
Causas serão investigadas
A origem do incêndio ainda não foi confirmada oficialmente. Relatos de pessoas que estavam no local levantaram a suspeita de que um aparelho eletrônico deixado conectado à tomada pudesse estar relacionado ao início das chamas. A hipótese, no entanto, não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
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As causas do incêndio serão investigadas após os trabalhos das equipes no local.