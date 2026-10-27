IFNMG abre mais de 700 vagas em cursos de graduação no Norte de Minas

Estudantes do ensino superior e pessoas já graduadas contam com prazos abertos para ingressar no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). A instituição está com inscrições abertas para 771 vagas remanescentes para o primeiro semestre letivo de 2027, distribuídas entre os campi de Januária e Montes Claros. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos: as inscrições para Januária encerram-se em 30 de outubro, enquanto a unidade de Montes Claros recebe candidaturas até 8 de novembro de 2026.

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As vagas contemplam quem deseja trocar de curso na mesma unidade, transferir de campus, migrar de outra instituição de ensino superior ou cursar uma segunda graduação de forma gratuita. Cada município adota cronograma, regras de seleção e procedimentos próprios para entrega de documentação.

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Inscrições e cursos em Januária

A unidade de Januária concentra a maior oferta, somando 529 vagas em oito graduações. As opções incluem bacharelados em Administração, Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil e Sistemas de Informação, além de licenciaturas em Ciências Biológicas, Física e Matemática.

Os interessados em concorrer em Januária devem preencher o formulário eletrônico até o dia 30 de outubro de 2026. A seleção prioriza a afinidade curricular entre o curso de origem e o pretendido, considerando a menor necessidade de adaptações de disciplinas. Em caso de empate, os candidatos realizam uma prova classificatória de conhecimentos, conforme critérios do Edital nº 283/2026.

Vagas presenciais em Montes Claros

Em Montes Claros, o IFNMG oferece 242 postos distribuídos entre os bacharelados em Ciência da Computação, Engenharia Química e Engenharia Elétrica, além do curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O cadastro para Montes Claros ocorre presencialmente entre 28 de outubro e 8 de novembro de 2026. O atendimento funciona na Sala de Registros Acadêmicos, situada no Bairro Vilage do Lago I, em dias úteis. A entrega de documentos pode ser realizada por terceiros mediante procuração específica. Todos os concorrentes com cadastro aceito farão uma prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com o Edital nº 176/2026.

Formas de ingresso disponíveis

Reopção de curso: voltada a estudantes do IFNMG interessados em migrar para outra graduação no mesmo campus.

Transferência interna: destinada a alunos que pretendem mudar de uma unidade do IFNMG para outra.

Transferência externa: direcionada a universitários matriculados em outras instituições de ensino superior.

Portadores de diploma: reservada a graduados que possuem diploma expedido por instituição oficial ou reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria