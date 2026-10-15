Trilhas de Futuro abre 50 mil vagas em cursos técnicos em MG

O Governo de Minas abriu as inscrições para a 7ª edição do Trilhas de Futuro na manhã desta quinta-feira (15/10). A iniciativa disponibiliza cerca de 50 mil vagas gratuitas em 130 cursos técnicos, com oportunidades em 181 municípios mineiros.

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Interessados devem efetuar o cadastro pelo site até 30/10/2026. Estudantes matriculados recebem auxílio diário de R$ 20 para despesas de transporte e alimentação, condicionado à comprovação de presença nas aulas.

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Podem participar estudantes que cursarão o 2º ou 3º ano do ensino médio em 2027, incluindo modalidades como Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Pessoas com ensino médio concluído também podem concorrer, sem exigência de passagem anterior pela rede estadual de ensino.

Expansão e novas opções de cursos

A nova etapa ampliou a oferta técnica para 21 cidades adicionais. Entre os municípios contemplados estão Conceição das Alagoas, Salto da Divisa, Serra do Salitre e Tiros.

O catálogo formativo aumentou de 118 para 130 formações. A grade incorpora as seguintes especialidades inéditas:

Artesanato

Fruticultura

Imagem Pessoal

Metrologia

Rádio e Televisão

Serviços Públicos

Serviços de Restaurante e Bar

Terapias Holísticas

A lista também reúne opções tradicionais: administração, enfermagem, açúcar e álcool, agricultura, biocombustíveis, estética, farmácia, eletrônica, automação industrial, manutenção e suporte de informática e cuidados com idosos.

A definição dos cursos resulta da articulação da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. O planejamento analisa estatísticas sobre renda, vagas formais, investimentos futuros e setores estratégicos locais para evitar a migração de trabalhadores regionais.

“Nesta 7ª edição, ampliamos a oferta de cursos e chegamos a novos municípios, fortalecendo uma formação técnica conectada às demandas do mercado de trabalho e às perspectivas de desenvolvimento de Minas Gerais. É mais uma forma de preparar nossos jovens e demais públicos atendidos pelo programa para construir seus projetos de vida e ampliar suas possibilidades profissionais”, destaca o secretário de Estado de Educação, Daniel Medrado.

Balanço e calendário das aulas

Criado em 2021, o Trilhas de Futuro acumula 1,9 milhão de inscrições, mais de 112 mil formados e 91,4 mil alunos em salas de aula. Ao longo de seis etapas, o programa destinou R$ 2,7 bilhões e credenciou 397 instituições de ensino.

A alocação dos participantes selecionados acontece de 17/11 a 2/12. O período de matrícula nas instituições de ensino vai de 3 a 21/12/2026, com início do calendário letivo programado para abril de 2027.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria