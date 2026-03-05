5 cursos técnicos gratuitos que podem te dar um emprego novo em 2026

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Conseguir uma nova posição no mercado de trabalho até 2026 pode depender de uma qualificação rápida e focada. Para quem busca uma mudança de carreira ou o primeiro emprego, os cursos técnicos gratuitos surgem como uma alternativa eficiente, especialmente em um cenário onde a capacitação é fundamental para garantir uma renda melhor.

Diferente de uma graduação, a formação técnica é mais curta, durando entre um ano e meio e dois anos, e direcionada para as necessidades imediatas das empresas. Isso aumenta as chances de empregabilidade logo após a conclusão do curso. Em Minas Gerais, diversas instituições oferecem essas oportunidades sem custo.

Para ajudar na escolha, listamos cinco áreas de formação técnica com alta demanda e excelentes perspectivas de contratação para os próximos anos. Confira as opções e veja qual se encaixa melhor no seu perfil.

1. Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

A tecnologia não para de crescer e praticamente todas as empresas precisam de soluções digitais. O técnico em desenvolvimento de sistemas aprende a criar e a fazer a manutenção de softwares, aplicativos e sites. É uma área com salários atrativos e grande potencial de crescimento profissional.

2. Técnico em Eletrotécnica

Este profissional é essencial para a indústria, construção civil e empresas de energia. Ele atua na instalação e manutenção de sistemas elétricos, além de projetos de automação industrial. Com o avanço das energias renováveis e da indústria 4.0, a procura por técnicos em eletrotécnica tende a aumentar ainda mais.

3. Técnico em Logística

O crescimento do comércio eletrônico transformou a logística em um setor estratégico. O técnico da área cuida do fluxo de materiais, desde a compra e o armazenamento até a distribuição para o cliente final. A função exige organização e garante que os produtos cheguem ao destino de forma rápida e eficiente.

Profissionais qualificados em cursos técnicos encontram alta demanda no mercado de trabalho em setores essenciais.P.CHOTTHANAWARAPONG

4. Técnico em Enfermagem

A área da saúde sempre tem vagas abertas. O técnico em enfermagem é a base do atendimento em hospitais, clínicas e postos de saúde, trabalhando diretamente no cuidado com os pacientes. A profissão é indispensável e oferece estabilidade, com oportunidades em todo o país.

5. Técnico em Segurança do Trabalho

A área de segurança do trabalho tem demanda constante em diversos setores. O técnico é responsável por prevenir acidentes e garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Empresas de diferentes portes necessitam desse profissional conforme o grau de risco de suas atividades, o que mantém o mercado aquecido.

Onde encontrar cursos gratuitos em Minas Gerais

Instituições como o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) são as principais referências para cursos técnicos gratuitos. Ambas abrem processos seletivos periodicamente, e as vagas costumam ser bastante concorridas.

Os Institutos Federais de Minas Gerais (IFMG) também são uma excelente opção, com campi espalhados por todo o estado e uma ampla variedade de cursos. É fundamental acompanhar os sites oficiais dessas instituições para não perder os prazos de inscrição e os editais de seleção.

