Ministro da Educaçao percorre Minas em "caravana" e anuncia investimentos
Camilo Santana cumpre agenda com visitas a institutos e universidades federais em sete cidades do estado. Nesta sexta-feira, ele esteve em Montes Claros
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O ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhado de uma comitiva de sua pasta, cumpre agenda em Minas Gerais desde quarta-feira (11/3), tendo no seu roteiro visitas a universidades federais e institutos federais em sete cidades, para anúncios da liberação de recursos. Nesta sexta-feira (13/3), Santana esteve na sede do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), em Montes Claros, no Norte do estado.
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Antes, ele visitou as unidades das Universidades Federais de Ouro Preto (Ufop) e do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, na quarta-feira; o campus da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), em Pouso Alegre; e a Universidade Federal de Alfenas (Unifal), no sul do estado, na quinta-feira (12/3). Na próxima segunda-feira (16/3), o ministro vai visitar as Universidades Federais de Juiz de Fora (UFJF) e de Viçosa (UFV), na Zona da Mata.
Durante a visita à sede do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais em Montes Claros, na tarde desta sexta-feira, o ministro Camilo Santana assinou a ordem de serviço das obras da moradia estudantil do campus quilombola do IFNMG em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, onde estão previstos investimentos da ordem de R$ 2,6 milhões. A unidade é a primeira escola quilombola da rede federal de educação do país. A sua construção foi anunciada durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Minas Novas, em 24 de julho do ano passado.
Em Montes Claros, o ministro da Educação também oficializou a compra do imóvel da Cemig no Centro da cidade para sediar a reitoria do Instituto Federal, que, até então, funciona em um prédio alugado na Vila Brasília, perto da região central do município. A reitora do IFNMG, Joaquina Nobre, informou que o antigo prédio da Cemig ainda passará por reformas para receber a reitoria do instituto.
Na oportunidade, Camilo Santana recebeu um apelo do deputado federal Paulo Guedes (PT) para que o Ministério da Educação possa implantar um campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) em alguma cidade das margens do Velho Chico em Minas – Guedes citou Pirapora, São Francisco, Januária e Manga, sua terra natal.
Em entrevista, o ministro da Educação prometeu que vai estudar o pleito do parlamentar. Ele lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em suas gestões, expandiu as universidades e os institutos federais no país. “Nós estamos fazendo, agora, 103 novos campi de institutos federais. Estamos fazendo novos campi de universidade, criando, inclusive, a Universidade do Esporte e a Universidade Indígena. E é claro que, para isso, a gente precisa fazer um planejamento. Então, a gente precisa garantir o orçamento, garantir onde é que vai ser o local do campus, garantir pessoal”, comentou Santana.
Clima eleitoral
Embora o ministro Camilo Santana não seja pré-candidato na eleição deste ano, o evento de anúncio de obras que participou no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) em Montes Claros, nesta sexta-feira, teve clima eleitoral, com ênfase nas realizações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área educacional. O próprio ministro fez o papel de “mestre de cerimônia”, passando o microfone para outros oradores que antecederam o seu discurso.
Ele também posou para “selfies” com os alunos do instituto. Ao mesmo tempo, alunos e outras pessoas puxaram o coro “olê, olá, Lula! Lula”.
A solenidade contou com a participação de quatro deputados federais do PT (Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Padre João e Dandara) e da deputada estadual Leninha (PT), vice-presidente da Assembleia Legislativa, que tem base eleitoral em Montes Claros. Participaram também vários prefeitos e vereadores da região. Quem também deu as caras foi o ex-prefeito de Montes Claros e empresário da área educacional Ruy Muniz, que se filiou ao PV no ano passado e anunciou que vai se candidatar a deputado federal em outubro próximo.
Ao enaltecer os feitos do presidente Lula, o ministro Camilo Santana, entre outras realizações, destacou que o atual governo do petista vai investir R$ 2,5 bilhões no setor educacional em Minas Gerais neste ano. Citou também que o governo publicou recentemente um decreto autorizando a realização de um novo concurso, visando o preenchimento de 16 mil vagas para professores e servidores técnico-administrativos nas universidades e institutos federais.
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“Estou numa caravana percorrendo o Brasil inteiro. Já fui a 24 estados somente neste ano, de janeiro pra cá. Esse é o terceiro dia consecutivo que estou em Minas Gerais, percorrendo o estado. Porque tem aquele velho ditado que diz: ‘o que os olhos não veem, o coração não sente’”, afirmou Santana, justificando que as visitas têm o objetivo de ouvir as demandas dos alunos, professores, reitores das instituições de ensino e dos prefeitos.