Ministro da Educaçao percorre Minas em "caravana" e anuncia investimentos

O ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhado de uma comitiva de sua pasta, cumpre agenda em Minas Gerais desde quarta-feira (11/3), tendo no seu roteiro visitas a universidades federais e institutos federais em sete cidades, para anúncios da liberação de recursos. Nesta sexta-feira (13/3), Santana esteve na sede do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), em Montes Claros, no Norte do estado.

Antes, ele visitou as unidades das Universidades Federais de Ouro Preto (Ufop) e do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, na quarta-feira; o campus da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), em Pouso Alegre; e a Universidade Federal de Alfenas (Unifal), no sul do estado, na quinta-feira (12/3). Na próxima segunda-feira (16/3), o ministro vai visitar as Universidades Federais de Juiz de Fora (UFJF) e de Viçosa (UFV), na Zona da Mata.

Durante a visita à sede do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais em Montes Claros, na tarde desta sexta-feira, o ministro Camilo Santana assinou a ordem de serviço das obras da moradia estudantil do campus quilombola do IFNMG em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, onde estão previstos investimentos da ordem de R$ 2,6 milhões. A unidade é a primeira escola quilombola da rede federal de educação do país. A sua construção foi anunciada durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Minas Novas, em 24 de julho do ano passado.

Em Montes Claros, o ministro da Educação também oficializou a compra do imóvel da Cemig no Centro da cidade para sediar a reitoria do Instituto Federal, que, até então, funciona em um prédio alugado na Vila Brasília, perto da região central do município. A reitora do IFNMG, Joaquina Nobre, informou que o antigo prédio da Cemig ainda passará por reformas para receber a reitoria do instituto.

Ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia investimentos em Minas Gerais Luiz Ribeiro/DA Press.

Na oportunidade, Camilo Santana recebeu um apelo do deputado federal Paulo Guedes (PT) para que o Ministério da Educação possa implantar um campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) em alguma cidade das margens do Velho Chico em Minas – Guedes citou Pirapora, São Francisco, Januária e Manga, sua terra natal.

Em entrevista, o ministro da Educação prometeu que vai estudar o pleito do parlamentar. Ele lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em suas gestões, expandiu as universidades e os institutos federais no país. “Nós estamos fazendo, agora, 103 novos campi de institutos federais. Estamos fazendo novos campi de universidade, criando, inclusive, a Universidade do Esporte e a Universidade Indígena. E é claro que, para isso, a gente precisa fazer um planejamento. Então, a gente precisa garantir o orçamento, garantir onde é que vai ser o local do campus, garantir pessoal”, comentou Santana.

Clima eleitoral

Embora o ministro Camilo Santana não seja pré-candidato na eleição deste ano, o evento de anúncio de obras que participou no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) em Montes Claros, nesta sexta-feira, teve clima eleitoral, com ênfase nas realizações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área educacional. O próprio ministro fez o papel de “mestre de cerimônia”, passando o microfone para outros oradores que antecederam o seu discurso.

Ele também posou para “selfies” com os alunos do instituto. Ao mesmo tempo, alunos e outras pessoas puxaram o coro “olê, olá, Lula! Lula”.

A solenidade contou com a participação de quatro deputados federais do PT (Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Padre João e Dandara) e da deputada estadual Leninha (PT), vice-presidente da Assembleia Legislativa, que tem base eleitoral em Montes Claros. Participaram também vários prefeitos e vereadores da região. Quem também deu as caras foi o ex-prefeito de Montes Claros e empresário da área educacional Ruy Muniz, que se filiou ao PV no ano passado e anunciou que vai se candidatar a deputado federal em outubro próximo.

Ao enaltecer os feitos do presidente Lula, o ministro Camilo Santana, entre outras realizações, destacou que o atual governo do petista vai investir R$ 2,5 bilhões no setor educacional em Minas Gerais neste ano. Citou também que o governo publicou recentemente um decreto autorizando a realização de um novo concurso, visando o preenchimento de 16 mil vagas para professores e servidores técnico-administrativos nas universidades e institutos federais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Estou numa caravana percorrendo o Brasil inteiro. Já fui a 24 estados somente neste ano, de janeiro pra cá. Esse é o terceiro dia consecutivo que estou em Minas Gerais, percorrendo o estado. Porque tem aquele velho ditado que diz: ‘o que os olhos não veem, o coração não sente’”, afirmou Santana, justificando que as visitas têm o objetivo de ouvir as demandas dos alunos, professores, reitores das instituições de ensino e dos prefeitos.