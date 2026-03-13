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SAÚDE

Lula: quem quer emagrecer tem que tirar 'a bunda da cadeira e andar'

O comentário ocorreu após o prefeito Eduardo Paes (PSD) ter anunciado a inclusão do Ozempica na rede municipal de saúde do Rio

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
13/03/2026 18:12

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Lula Visita e participa de inauguração do Centro de Trauma do Hospital Federal do Andaraí, no Rio
Lula Visita e participa de inauguração do Centro de Trauma do Hospital Federal do Andaraí, no Rio crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pessoas saudáveis que desejam emagrecer devem dar preferência à prática de caminhadas ante ao uso de canetas emagrecedoras.  

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“As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. O cara vai comprar pão, e aí vai de carro, vai na farmácia, pega o carro. Por que não anda um pouco? Tem que aprender que andar faz bem”, comentou o presidente, em discurso no Rio de Janeiro, à ocasião da inauguração do Setor de Traumas do Hospital Andaraí. 

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O comentário em prol da prática de caminhadas ocorreu após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ter anunciado a inclusão da caneta emagrecedora Ozempic na rede municipal de saúde.

“O povo quer Ozempic, presidente. Bota pilha no Padilha (Alexandre Padilha, ministro da Saúde). Acelera com o Padilha. O senhor tem que colocar Ozempic na rede pública do SUS do Brasil inteiro”, destacou Paes, que participou do evento no Hospital Andaraí, ao lado de Lula.

Diante do pedido do prefeito do Rio, Lula ponderou que a busca por esse medicamento para emagrecer deve ocorrer mediante orientação médica que abranja o tratamento e a alimentação da pessoa.

“A gente não pode tirar do médico a obrigação de orientar as pessoas. Somos obrigados a orientar pessoas que têm de comer comida saudável”, frisou o líder petista.

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“Você não pode dar de presente uma injeção para pessoas emagrecerem, se as pessoas querem comer quatro rabadas por dia e três feijoadas. Se o médico não orientar corretamente, vamos ter problemas”, acrescentou.

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