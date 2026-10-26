Ônibus é incendiado após confronto que deixou dois mortos em São Gotardo

Um ônibus de passageiros foi incendiado na madrugada desta segunda-feira (26/10), em São Gotardo, no Alto Paranaíba. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado às 2h45 e utilizou cerca de mil litros de água no rescaldo, procedimento para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança do local. O proprietário do veículo não estava presente durante o atendimento.

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O incêndio é investigado em meio à apuração de um duplo homicídio registrado na cidade. Segundo a Polícia Civil (PCMG), a perícia oficial esteve no local do crime e realizou os trabalhos de praxe. Os corpos das vítimas, um adolescente de 17 anos e um homem de 42, foram encaminhados ao Posto Médico-Legal para exames.

O duplo homicídio ocorreu após uma confraternização que terminou em confronto armado. Além das duas mortes, outras pessoas ficaram feridas, segundo informações da imprensa local.

Em nota, a PCMG informou que a ocorrência permanecia em aberto na Polícia Militar (PMMG) e orientou que novas informações sobre o caso fossem solicitadas à corporação.

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Até o momento, não há confirmação oficial de que o incêndio do ônibus esteja ligado ao confronto, nem informações conclusivas sobre a motivação do ataque. As circunstâncias dos crimes e a eventual participação de suspeitos deverão ser esclarecidas no decorrer das investigações.