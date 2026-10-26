Vídeo: jovem autista é atacado por apoiadores de Flávio Bolsonaro em MG
Em Contagem, mãe denuncia agressão covarde contra filho autista que ia votar: caso gerou forte comoção e cobrança por respostas da polícia
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Um vídeo divulgado no domingo de segundo turno das eleições 2026 (25/10), apresenta a denúncia de uma mãe sobre a violência física sofrida por seu filho em Minas Gerais. Conforme o relato registrado na gravação, apoiadores de Flávio Bolsonaro agrediram o jovem autista em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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A agressão aconteceu no momento em que o jovem se dirigia para a votação. De acordo com as informações do vídeo, ao avistarem o rapaz a caminho do local de votação, os apoiadores de Flávio Bolsonaro partiram para o ataque corporal.
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Denúncia contra atuação policial
Na gravação, a mulher revela que a polícia não fez nada a respeito da violência cometida contra o filho. O relato divulgado expõe a inércia policial diante do episódio relatado pela mãe.
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A conduta dos apoiadores de Flávio Bolsonaro contra o rapaz ocorreu de forma covarde. O impacto da agressão desestabilizou a vítima: extremamente abalado após sofrer o ataque, o jovem autista entrou em crise.