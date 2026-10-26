Gêmeos nascem em sequência mas o segundo recebe um horário anterior ao do irmão: um detalhe no relógio explica a aparente contradição nos registros

Uma família viveu uma situação raríssima no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, durante o nascimento de gêmeos. O caso incomum ocorreu na noite de 5 para 6 de novembro de 2016, em pleno momento da transição para o horário de inverno no país.

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Os pais Emily e Seth Peterson, que vivem na localidade de West Barnstable, celebraram a chegada dos filhos Samuel e Ronan. O primeiro bebê, apelidado de Sam, nasceu à 1h39 da madrugada do domingo, 6 de novembro. O irmão Ronan veio ao mundo 31 minutos depois dele.

Mudança no relógio alterou os registros civis

Naquela madrugada específica, os relógios nos Estados Unidos recuaram exatamente uma hora quando marcaram 2 horas da manhã, retornando para 1 hora. Em razão dessa volta horária, o segundo bebê acabou registrado nos documentos oficiais mais cedo do que o irmão.

Com a alteração, Ronan nasceu oficialmente à 1h10 da manhã. No papel, o menino nasceu 29 minutos antes do irmão, embora cronologicamente seja o caçula da dupla. Essa transição horária criou uma diferença oficial de 1h31 nas certidões dos irmãos.

Percepção dos pais na sala de parto

Emily e Seth Peterson tiveram dificuldades para compreender os fatos durante o parto. O pai percebeu o que acontecia antes da esposa, pois ela estava concentrada no nascimento dos filhos e não pensava na mudança do horário.

Emily guardou apenas uma lembrança visual daquela madrugada: os ponteiros do relógio do quarto girando para trás logo após o parto de Sam. Naquele instante exato, ela se perguntou: "é a realidade ou estou imaginando coisas?".

O casal explicou que ainda não sabia como contaria a história aos filhos quando eles crescessem. Emily optou por encarar o cenário com bom humor e destacou que nenhuma das crianças poderá realmente dizer que chegou em segundo lugar.

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A definição sobre quem é o mais velho depende da forma como cada pessoa interpreta a hora marcada na certidão de nascimento. Para os pais, uma regra permanece certa: cada um deverá respeitar o mais velho e proteger o mais novo, de maneira inversamente proporcional.